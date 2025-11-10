Μετά το εκτός έδρας 0-0 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει στο κάδρο έντονης κριτικής από τα ισπανικά media, παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

«Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο χάνει τη σπίθα και την αυτοπεποίθησή της πριν τη διακοπή, συμπληρώνοντας δεύτερο συνεχόμενο αγώνα χωρίς να βρει δίχτυα (ηττήθηκε 1-0 από την Λίβερπουλ)», αναφέρει αρχικά το ρεπορτάζ του Ζοέλ Ντελ Ρίο, που υπογράφει το άρθρο για τη Marca, ο οποίος γίνεται πιο γλαφυρός στην περιγραφή του συνεχίζοντας:

«Δεν υπάρχει πιο βαρύς ήχος στο ποδόσφαιρο από τη σιωπή που αφήνει ένα γκολ που δεν έρχεται. Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε από το Βαγιέκας χωρίς εκείνη την κραυγή που κρύβει τα προβλήματα και σβήνει τις αμφιβολίες. Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, η "βασίλισσα" έμεινε άσφαιρη - και μάλιστα στη χειρότερη δυνατή στιγμή, ακριβώς όταν έδειχνε να ανακάμπτει μετά το Κλάσικο. Η διακοπή έρχεται σαν απαραίτητη ανάσα, αλλά και σαν άβολος καθρέφτης».

Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Μαδρίτης, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ελτσε (23/11) και τρεις μέρες μετά θα έρθει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η... Μπαπεεξάρτηση και το 52,94% που προκαλεί ανησυχία

Το εν λόγω άρθρο στη συνέχεια στέκεται στο ότι η Ρεάλ δεν... δαγκώνει. «Η λευκή ισοπαλία με τη Ράγιο Βαγιεκάνο επιβεβαιώνει πως η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο περνάει μια αγωνιστική κρίση που δεν εξηγείται μόνο από την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Η Ρεάλ δεν παίζει άσχημα, αλλά ούτε και καλά. Ελέγχει το παιχνίδι, αλλά δεν “δαγκώνει”. Κι όταν λείπει ο Μπαπέ τα προβλήματα διογκώνονται».

Από το Άνφιλντ ως το Βαγιέκας, το ταξίδι ήταν μικρό, αλλά η φθορά τεράστια σε μια «μαύρη εβδομάδα» για τη Ρεάλ. Στην Αγγλία, ο Κουρτουά χρειάστηκε να μεταμορφωθεί σε ήρωα για να αποφευχθεί η συντριβή από τη Λίβερπουλ και στο Βαγιέκας, η Ρεάλ δημιούργησε ελάχιστα για να σκοράρει.

«Είναι πάντα δύσκολο να φέρεις το παιχνίδι στα μέτρα σου εδώ. Δεν το αποδίδω σε ψυχολογικές διακυμάνσεις. Η La Liga παίζεται παιχνίδι με παιχνίδι, και σήμερα απλώς δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε», παραδέχτηκε ο Αλόνσο μετά τον αγώνα.

Ο Μπαπέ, άγγιξε μόλις 27 φορές την μπάλα σε 90 λεπτά και δεν άφησε κανένα αποτύπωμα στ ματς. Η εντυπωσιακή του ρέντα (13 γκολ σε 12 αγωνιστικές) σταμάτησε απότομα, αφήνοντάς τον δύο παιχνίδια μακριά από το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο τη σεζόν 2014/15. Το Βαγιέκας «κατάπιε» τον Γάλλο,

Το 52,94% των γκολ της Ρεάλ φέρει την υπογραφή του Μπαπέ, ένα στατιστικό που αποκαλύπτει τη «Μπαπεεξάρτηση» της νέας ομάδας. Δύο αγώνες χωρίς γκολ (τέσσερις συνολικά στους 16 της σεζόν), δύο στραβοπατήματα και η αίσθηση πως αν ο Γάλλος σταρ δεν εμφανιστεί, τότε όλα δυσκολεύουν.

Για να γίνει κατανοητό το εν λόγω στατιστικό: η καλύτερη σεζόν του Ρονάλντο στη Ρεάλ (61 γκολ) αντιστοιχούσε «μόνο» στο 38,61% των 154 συνολικών γκολ της ομάδας εκείνη τη χρονιά. Ο Μέσι, παρομοίως, είχε 29,46% συμμετοχή (73 γκολ στα 185 της Μπαρτσελόνα).

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι συλλογικό. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η Ρεάλ έχει επιχειρήσει πάνω από 20 τελικές σε καθένα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της στη LaLiga, κάτι που είχε να συμβεί από το 2010 επί Πελεγκρίνι. Όμως, τα νούμερα απατούν. Λίγα απ’ αυτά τα σουτ έχουν ουσία ή δημιουργούν πραγματικές συνθήκες για γκολ.

Απέναντι στη Ράγιο, μόλις πέντε προσπάθειες εντός εστίας, καμία ικανή να ανοίξει το σκορ. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται: στείρα κατοχή, προβλέψιμες επιθέσεις, περιορισμένη κίνηση και υπερβολική εξάρτηση από τον Βινίσιους για να σπάσει τις γραμμές της άμυνας. Ο Βραζιλιάνος ήταν ξανά η μόνη σπίθα που μπορούσε να κινήσει το παιχνίδι, όμως χωρίς έναν συμπαίκτη να «συνεργήσει», το ταλέντο του χάνεται ανάμεσα στα πόδια των αντιπάλων.