Ήταν Φεβρουάριος του 2022 όταν η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε για τελευταία φορά στο «Βαγιέκας». Έκτοτε η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει στήσει απόρθητο μπλόκο κάθε φορά που οι γείτονες φιλοξενούνται στην έδρα τους και η (μίνι) παράδοση δεν έσπασε ούτε φέτος. Στη δική της εβδομάδα των παθών μετά και την ήττα από τη Λίβερπουλ, η Ρεάλ παρουσίασε νωχελική εικόνα κι έμεινε για πρώτη φορά φέτος στο μηδέν σε αγώνα της La Liga (0-0), δίνοντας την ευκαιρία στη Μπαρτσελόνα να μειώσει την απόσταση από την κορυφή με νίκη το βράδυ της Κυριακής (9/11) απέναντι στη Θέλτα.
«Άσφαιρη», χωρίς ιδέες και ταχύτητα
Η Ρεάλ έψαχνε να συνέλθει μετά την μεσοβδόμαδη ήττα στο «Άνφιλντ», αλλά αποδείχθηκε από νωρίς πως η νίκη στο «Βαγιέκας» δεν θα ήταν εύκολη αποστολή. Αφού ο Μπατάλια εξουδετέρωσε ένα μακρινό σουτ του Γκιουλέρ στο 3΄ακολούθησε μια μακρά περίοδο... ξηρασίας στον αγώνα που κινούνταν στην ισορροπία. Το τέμπο έσπασε για πρώτη φορά η Ράγιο με σουτ του Ράσιου από υποσχόμενη θέση που έδιωξε ο Κουρτουά, σε μια φάση που ξύπνησε (για λίγο) τη Ρεάλ.
Στο 22΄αρχικά ο Μπατάλια με σπουδαία επέμβασh αρνήθηκε το γκολ του Βινίσιους που εκτέλεσε οριακά από την μικρή περιοχή στη σπουδαιότερη ευκαιρία του ημιχρόνου, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα η κεφαλιά του αμαρκάριστου Ασένθιο πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Αυτό το δίλεπτο ωστόσο ήταν και το μοναδικό αξιοπρόσεχτο που είχε να επιδείξει η Ρεάλ σε ένα προβληματικό πρώτος μέρος που κύλησε στην ισορροπία.
Η Ρεάλ όφειλε να ανεβάσει στροφές στο β΄μέρος και απείλησε για πρώτη φορά στο 52΄με μακρινό σουτ του Γκιουλέρ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Μπατάλια. Στο 60΄ήταν η σειρά του (άφαντου μέχρι εκείνο το σημείο) Μπαπέ να πλασάρει εκτός εστίας από υποσχόμενη θέση, προτού η Ράγιο απαντήσει έξι λεπτά αργότερα με άστοχο σουτ του Αλβάρο από το ύψος της μικρής περιοχής! Η Ρεάλ το πάλεψε στα τελευταία λεπτά, δεν είχε όμως ιδέες με εξαίρεση ένα τρομερό σλάλομ του Γκιουλέρ στο 90΄που δεν κατάφερε να σκοράρει και μοιραία πέταξε βαθμούς στην έδρα της συμπολίτισσας.
Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράσιου, Λεχουένε, Μεντί, Τσαβαρία, Λόπεθ (83΄Γκουμπάου), Σις, Παλαθόν (71΄Πέρεθ), Γκαρθία (83΄Αλεμάο), Ντίαθ (27΄Πάτσα), Ντε Φρούτος (71΄Βαλεντίν)
Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε (83΄Αλεξάντερ-Άρνολντ), Ασένθιο, Χάουσεν (46΄Μιλιτάο), Καρέρας, Γκιουλέρ, Καμαβινγκά (79΄Ροντρίγκο), Μπέλινγκχαμ, Μπραΐμ Ντίαθ (71΄Θεμπάγιος), Βινίσιους, Μπαπέ
