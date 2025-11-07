Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία του αθλήματος για τη σεζόν 2025/2026, με τα τακτικά έσοδα που ξεπερνούν τα 1,2 δισ, ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές!

Δεν έχει όρια η οικονομική δυναμική της Ρεάλ Μαδρίτης. Κάθε χρόνο το μπάτζετ ανεβαίνει, τα έσοδα αυξάνονται και τα ρεκόρ συνεχίζουν να πληθαίνουν. Συνθήκες που δεν θα αλλάξουν ούτε φέτος, καθώς στη Γενική Συνέλευση του κλαμπ που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου, οι Μαδριλένοι θα παρουσιάσουν τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία του αθλήματος με τακτικά έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ - χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές - για τη σεζόν 2025-2026!

Πρόκειται για ένα νούμερο που δεν έχει επαναλάβει ποτέ κανένα κλαμπ στο παρελθόν, με τους Μερένγκες να καταρρίπτουν το ρεκόρ που κατείχαν οι ίδιοι... Συγκεκριμένα την προηγούμενη κιόλας σεζόν, το μπάτζετ της Ρεάλ ανακοινώθηκε στα 1,07 δισεκατομμύρια ευρώ, με την ανάπτυξη που παρατηρείται φέτος να οφείλεται κυρίως σε δυο παράγοντες: στο νέο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και τις εμπορικές συμφωνίες.

Η ανοικοδόμηση του ιστορικού γηπέδου το έχει ανάγει σε έναν κινητήριο οικονομικό μοχλό για τον Μαδριλένικο σύλλογο, καθώς την προηγούμενη σεζόν οι Μερένγκες έβαλαν στα ταμεία τους 79 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα αποκλειστικά από τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες του σταδίου, χωρίς να υπολογίζονται τα εισιτήρια αγώνων και οι VIP χώροι.

Ειδικότερα το Bernabeu Tour συγκέντρωσε 52,6 εκατομμύρια ευρώ, οι εκδηλώσεις και οι συναυλίες απέφεραν 15,4 εκατομμύρια ευρώ και τα εστιατόρια ακόμα δέκα εκατομμύρια. Για τη σεζόν 2025/2026 τα έσοδα που θα παράγει το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» αναμένεται να αυξηθούν, χάρη στην πλήρη λειτουργία των χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας, την ολοκλήρωση των VIP περιοχών, καθώς και την φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων.