«Καμπανάκια» για τον Αλμέιδα: Μετά την τεσσάρα στην Μπαρτσελόνα, η Σεβίλλη μετράει σερί ήττες

Τα ισπανικά μέσα αναφέρουν πως η θέση του Αργεντίνου προπονητή μόνο «ασφαλής» δεν είναι, καθώς οι Σεβιγιάνοι «τρέχουν» σερί ηττών μετά την τεσσάρα επί της Μπαρτσελόνα (5/10).

Πριν από σχεδόν ένα μήνα (5/10), η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα παρέδιδε μαθήματα στις ομάδες της La Liga (και όχι μόνο), διασύροντας με 4-1 την Μπαρτσελόνα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν», κάνοντας ολόκληρη την Ευρώπη να παραμιλάει.

Ωστόσο, η επικράτηση αυτή ανήκει ήδη στο παρελθόν και φαίνεται πως έχει... ξεχαστεί, καθώς η κριτική που ασκείται στον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ είναι «σκληρή». Αιτία αποτελεί φυσικά το σερί... ηττών που τρέχει η Σεβίλλη.

Το σύνολο του Αργεντίνου τεχνικού μετράει 3 ήττες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος (μεσολάβησε νίκη επί της Τολέδο για το Κύπελλο) και η γκρίνια στην Ανδαλουσία καλά κρατεί. Αρχικά, ήρθε η εντός έδρας ήττα με 1-3 από τη Μαγιόρκα (18/10), ενώ ακολούθησε εκείνη με 2-1 από την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τελευταίος «δήμιος» της ομάδας του Αλμέιδα, η Ατλέτικο Μαδρίτης του φίλου του από τα παλιά, Ντιέγκο Σιμεόνε, με το «βαρύ» 3-0, το οποίο δημιούργησε την τριάδα αγώνων δίχως πόντο και άρχισε να γεννά ερωτηματικά σχετικά με την παρουσία του «Πελάδο» στον πάγκο των Ανδαλουσιανών. Ο ίδιος ο 51χρονος επικαλείται ατομικά λάθη ως αιτία των αποτυχιών, ωστόσο η υπομονή δεν είναι αρετή ούτε των Ισπανών.

Το ερχόμενο Σάββατο (8/11) η Σεβίλλη υποδέχεται την Οσασούνα και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης θα φέρει προ των ευθυνών του τον Αλμέιδα, αλλά και τον Αντόνιο Κορδόν, που ενδέχεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για ένα πρότζεκτ που τη δεδομένη στιγμή δεν βαδίζει στις σωστές ράγες.