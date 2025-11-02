Η Ρεάλ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στη Μαδρίτη απέναντι στη Βαλένθια και τη διέλυσε με 4-0 σε... ξεμούδιασμα πριν από το ραντεβού με Λίβερπουλ. Χαμένο πέναλτι για Βίνι.

Προηγήθηκε ένα ημίχρονο επιθετικής ορμής, απόλυτης κυριαρχίας και τριών γκολ ώστε να ακολουθήσει ένα δεύτερο... χαλάρωσης, χαμηλού ρυθμού και με ένα κερασάκι στην τούρτα για το τέλος. Με το ντεπόζιτο της αυτοπεποίθησης γεμάτο ύστερα από τη νίκη στο Clasico, η Ρεάλ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Βαλένθια και με πρώτο κανόνι ξανά τον Μπαπέ επικράτησε 4-0 για να ξεφύγει προσωρινά στο +8 από τη Μπαρτσελόνα ενόψει και του μεγάλου αγώνα στο «Ανφιλντ» κόντρα στη Λίβερπουλ την προσεχή Τρίτη (4/11).

Επιβλητικό ημίχρονο με Μπαπέ - Μπέλινγχαμ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο μέρος και έδειξε από την αρχή του αγώνα τις διαθέσεις της με ευκαιρίες των Μπαπέ, Βαλβέρδε και Βινίσιους στο πρώτο δεκάλεπτο που δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Τελικά ο ασκός του Αιόλου άνοιξε στο 19΄, όταν μέσω VAR ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι για χέρι στην περιοχή της Βαλένθια, σε μια πρωτοφανή φάση που ενδεχομένως να υπήρξαν άλλες δυο παραβάσεις για φάουλ εις βάρος των Μπαπέ και Μπέλινγκχαμ. Τελικά ο Γάλλος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι κι ευστόχησε για το 1-0.

Η Ρεάλ συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και τελικά βρήκε το δεύτερο γκολ στο 31΄και πάλι με σκόρερ τον Μπαπέ. Αφού ο Μπέλινγκχαμ ξεκλείδωσε την άμυνα της Βαλένθια με κάθετη για τον Γκιουλέρ, ο Τούρκος έκανε τη σέντρα για τον Γάλλο που με τελείωμα στον αέρα έκανε το 2-0. Χαμένη στο γήπεδο, η Βαλένθια υπέπεσε σε νέα παράβαση πέναλτι στο 42΄για μαρκάρισμα πάνω στον Καρέρας, όμως ο Βινίσιους που ανέλαβε την εκτέλεση αποδείχθηκε ξανά αναξιόπιστος από την άσπρη βούλα και νικήθηκε από τον Αγιρεθάμπαλα, ο οποίος στην επαναφορά είπε όχι και στο πλασέ του Γκιουλέρ.

Το 2-0 ωστόσο δεν έμεινε για πολύ...Ένα λεπτό αργότερα, ο Μπέλινγκχαμ πήρε τη μπάλα στα αριστερά κι αφού απέφυγε τον αντίπαλό του με κλειστή ντρίμπλα, σημάδεψε με τρομερό πλασέ τη γωνία σουτάροντας λίγο έξω από την περιοχή (44΄). Αποκτώντας ένα ασφαλές σκορ, η Ρεάλ έριξε τέμπο στο δεύτερο ημίχρονο κι απλώς κυκλοφορούσε τη μπάλα, αν και θα μπορούσε να είχε πετύχει νωρίτερα το 4-0 σε σουτ του Μπαπέ που εξουδετέρωσε ο γκολκίπερ της Βαλένθια στο 62΄.

Σφραγίδα με οβίδα Καρέρας

Τελικά την... τιμή είχε ο Καρέρας, ο οποίος στο 82΄με απίστευτη οβίδα από διαγώνια θέση σημάδεψε το παραθυράκι για να ανοίξει λογαριασμό με τους Μερένγκες. Στο 90΄η Βαλένθια θυμήθηκε ότι είναι κι αυτή στο παιχνίδι κι άγγιξε το γκολ της τιμής στη μοναδική της μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα, όταν ο Γκέρα με φαλτσαριστό σουτ σημάδεψε το δοκάρι του Κουρτουά στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Μιλιτάο, Χάουσεν (68΄Ασένθιο), Καρέρας, Τσουαμενί (46΄Καμαβινγκά), Γκιουλέρ (46΄Θεμπάγιος), Μπέλινγκχαμ, Μασταντουόνο, Βινίσιους (79΄Ροντρίγκο), Μπαπέ (79΄Έντρικ)

Βαλένθια (Κάρλος Κορμπεράν): Αγιρεθάμπαλα, Κορέια (55΄Βάσκεθ), Τεργκά, Κοπετέ, Γκαγιά, Σανταμαρία, Πεπέλου (87΄Γκέρα), Ριόχα (55΄Ντούρο), Λόπεθ (55΄Κομέρ), Μπελτράν (46΄Αλμέιδα), Νταντζούμα

Στη Σοσιεδάδ με... δράμα το ντέρμπι των Βάσκων!

Το πρώτο ντέρμπι των Βάσκων στη σεζόν ανήκει στη Σοσιεδάδ! Οι γηπεδούχοι κατάφεραν αν επικρατήσουν 3-2 σε ένα χορταστικό ματς επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο και ζευγάρωσαν τις νίκες τους στη La Liga. Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Μπράις Μέντες στο 38΄, με τον Γκουρουθέτα ωστόσο να απαντάει τέσσερα λεπτά αργότερα για το 1-1.

Η Σοσιεδάδ ωστόσο ανάκτησε το προβάδισμα με το... καλησπέρα του β΄μέρους, όταν ο Γκέδες στο 47΄βρήκε δίχτυα για το 2-1. Η ομάδα του Βαλβέρδε, αρνούμενη να παραδοθεί, βρήκε ξανά την ισοφάριση με γκολ του Ναβάρο στο 79΄, όμως τελικά το ντέρμπι βάφτηκε στα χρώματα της Σοσιεδάδ, όταν ο Γκοροσάτεγι διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στο 90΄+2΄.