Ο Κιλιάν Μπαπέ παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για τις επιδόσεις του τη σεζόν 2024-2025 και αποθέωσε τους συμπαίκτες του στην εκδήλωση που οργανώθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Μπορεί οι πρώτοι του μήνες στη Μαδρίτη να μην δικαιολογούσαν τον ντόρο πίσω από τη μεταγραφή του, όμως έκτοτε ο Κιλιάν Μπαπέ έχει αποδείξει σε όλους τον λόγο που η Ρεάλ τον κυνηγούσε... μανιασμένα τα τελευταία χρόνια. Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, ο Γάλλος φορ κατάφερε να ανακτήσει το καλό του πρόσωπο , «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα κι από την πρώτη του σεζόν στη Βασίλισσα κατάφερε να κάνει το δικό του το Χρυσό Παπούτσι.

Ένα βραβείο που απονέμεται ετησίως στον κορυφαίο σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, λογαριάζοντας μονάχα γκολ που έχουν μπει σε αγώνα πρωταθλήματος κι όχι σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Την περσινή σεζόν ο Μπαπέ σκόραρε 31 γκολ στη La Liga κι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά οι επιδόσεις του δεν περιορίστηκαν μονάχα στην Ιβηρική.

Συγκεντρώνοντας 62 βαθμούς βάσει του συντελεστή δυσκολίας ανάλογα με το επίπεδο του πρωταθλήματος, ο 26χρονος επιθετικός άφησε πίσω του τον Βίκτορ Γιόκερες, ο οποίος μπορεί να πέτυχε περισσότερα γκολ στην Πορτογαλία (39) με τη Σπόρτινγκ, αλλά ο χαμηλότερος συντελεστής δυσκολίας της Primeira Liga περιόρισε τη συγκομιδή βαθμών του στους 58,5.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο εξτρέμ της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος πέτυχε 29 γκολ στην Premier League και συγκέντρωσε συνολικά 58 βαθμούς για να βρεθεί οριακά πίσω από τον σέντερ φορ της Άρσεναλ. Ο Γάλλος παρέλαβε το βραβείο του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» παρουσία των συμπαικτών του, αλλά και του προέδρου των Μερένγκες, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να τον αποθεώσει.

«Αγαπητέ Κίλιαν, το Χρυσό Παπούτσι είναι ακόμη μια απόδειξη της αφοσίωσής σου προς το ποδόσφαιρο. Είμαι περήφανος που έχω έναν παίκτη σαν εσένα, ο οποίος ενσαρκώνει τέλεια τις αξίες του συλλόγου μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων, με τον Γάλλο με τη σειρά του να ρίχνει τον... προβολέα στους συμπαίκτες του.

«Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου που έβγαλαν τον καλύτερο εαυτό μου. Έχουμε μια καταπληκτική ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε πολλά τρόπαια» κατέληξε.