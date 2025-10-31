Ριβάλντο: «Λάθος η επιλογή να αντικατασταθεί ο Βινίσιους»

Ο Ριβάλντο σε δηλώσεις που έκανε λίγες μέρες μετά την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα, διαφώνησε με την επιλογή του Αλόνσο να κάνει αλλαγή τον Βινίσιους.

Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής, Ριβάλντο, σε συνέντευξη του αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στο «Classico» της περασμένης εβδομάδας, στην λανθασμένη απόφαση να αντικατασταθεί ο Βινίσιους και στη συμπεριφορά που έδειξε ο Βραζιλιάνος κατά τη διάρκεια της αλλαγής του.

«Η στάση του δεν ήταν σωστή. Δεν συμφωνώ με αυτό που έκανε, αλλά πρέπει να του δώσουμε κάποια περιθώρια, επειδή δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον αγώνα, αλλά για ένα πλαίσιο επαναλαμβανόμενων αλλαγών στα παιχνίδια καθ'όλη τη διάρκεια της χρονιάς»

«Είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι, ο Βινίσιους εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο σύμφωνα με τη FIFA», υπενθύμισε ο Ριβάλντο, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο εν ενεργεία κάτοχος του βραβείου «Καλύτερος Παίκτης» που διοργανώνει η FIFA.

«Ειλικρινά, ένας παίκτης όπως ο Βινίσιους, ο οποίος είναι τόσο πολύτιμος για τη Ρεάλ Μαδρίτης και ένα πλεονέκτημα για τον σύλλογο, δεν θα έπρεπε να αντικαθίσταται συνεχώς σε επτά αγώνες. Και σίγουρα όχι σε ένα Clásico που κέρδιζαν μόνο με ένα γκολ διαφορά, με την Μπαρτσελόνα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ισοφαρίσει και που αυτός (ο Βινίσιους) θα μπορούσε να είχε σφραγίσει τη νίκη για τη Ρεάλ», πρόσθεσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.

🗣️ Rivaldo: “Vinicius? His reaction was not correct, but I can understand his anger. He was the star of Clasico, playing well and it’s been a repeated situation.



Whether people like it or not today Vinicius is still the best player in the world for FIFA.” pic.twitter.com/WUrpYC1rSU — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 29, 2025

«Η αντίδραση του Βινίσιους δεν ήταν σωστή, επειδή είπε κάποια πολύ κακά πράγματα, και αυτό, φυσικά, φαίνεται άσχημο. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε τον θυμό του: έπαιζε καλά, ήταν βασικός παίκτης, συμμετείχε στο δεύτερο γκολ και κρατούσε καλά την μπάλα μπροστά», επέμεινε ο Ριβάλντο.

Τέλος, ο «Ρίμπο» εξέφρασε την επιθυμία του, η διαφωνία μεταξύ του προπονητή των «μερένχες» και του Βίνι να ξεπεραστεί σύντομα για το καλό και των δύο. «Ιδανικά, ο Βινίσιους και ο Αλόνσο πρέπει να κάνουν ειρήνη, επειδή και οι δύο εργάζονται για τον ίδιο στόχο: να κερδίζουν και να κατακτούν τίτλους. Είναι υπέροχο να βλέπεις τον Βινίσιους να παίζει. Είναι ένας νεαρός άνδρας με προσωπικότητα, που παίζει με θάρρος, και νομίζω ότι όλα θα λυθούν μεταξύ τους».