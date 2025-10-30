Το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ανοίγει τις πόρτες του σε οικογένειες προσφέροντας φωτισμό, μουσική, video mapping και θεματικό πάρκο, φέρνοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της Μαδρίτης.

Κάθε Χριστούγεννα, μέρη όπως το Santa Claus Village στο Ροβανιέμι (Φινλανδία), η Disneyland στο Παρίσι, το Winter Wonderland στο Hyde Park (Λονδίνο) ή το Santa's Wonderland στο Τέξας γίνονται αληθινοί ναοί της φαντασίας. Φέτος, σε αυτή τη λίστα με τους μαγικούς προορισμούς προστίθεται ένας... απρόσμενος τόπος: το στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Το θρυλικό γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, συνηθισμένο να σείεται από τα γκολ, θα ανοίξει τις πόρτες του για να ζήσουν οικογένειες τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα σε φώτα, μουσική και φαντασία. Ένα νέο κεφάλαιο όπου το χριστουγεννιάτικο πνεύμα φοριέται στα λευκά.

Θα είναι μια διαφορετική Χριστουγεννιάτικη εμπειρία, όπου το «Μπερναμπέου» θα γίνει νέος σύμβολο της φαντασίας, δείχνοντας ότι η μαγεία δεν περιορίζεται στο Αρκτικό Κύκλο. Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου (με την ποδοσφαιρική δράση να επιστρέφει στο στάδιο στις 4 Ιανουαρίου), το γήπεδο θα φιλοξενεί ένα θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο που φιλοδοξεί να γίνει το νευραλγικό κέντρο της Μαδρίτης.

Ένα από τα μεγάλα αξιοθέατα που περιμένει να εγκαινιάσει η Ρεάλ είναι και το video mapping, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί προβολείς για να εμφανίζει εικόνες και animations στην πρόσοψη του σταδίου. Όπως σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο σύλλογος θέλει να φωτίσει το εξωτερικό με εικόνες της ομάδας και ιστορικές στιγμές, ιδιαίτερα στις γιορτινές ημερομηνίες.

Τις τελευταίες εβδομάδες έγιναν δοκιμές νύχτας, προβάλλοντας τη σημαία με το έμβλημα, ιστορικές γιορτές, αξέχαστα γκολ, τρέχοντες παίκτες και τρόπαια. Τα αποτελέσματα ήταν άριστα, με καθαρές προβολές χωρίς σφάλματα. Αν όλα κυλήσουν όπως σχεδιάζεται, τα επίσημα εγκαίνια του video mapping θα γίνουν τα Χριστούγεννα, καθιστώντας το νέο «Μπερναμπέου» έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό χώρο γεμάτο θέαμα.

Το video mapping συνδυάζει προβολές εικόνων και ήχο πάνω σε αρχιτεκτονικές επιφάνειες, προσφέροντας άπειρες δημιουργικές δυνατότητες. Βασίζεται σε λογισμικό και υψηλής ακρίβειας προβολείς για εφέ που περιβάλλουν τους θεατές.

Η Μαδρίτη κεντρίζει τα βλέμματα, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το «Metropolitano» φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες πίστες πατινάζ της Ευρώπης, με πάνω από 4.760 τ.μ. πάγου γύρω από το χορτάρι και χωρητικότητα για περισσότερους από 1.500 πατινέρ ταυτόχρονα. Η εμπειρία περιλαμβάνει εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, αλλά και εκπλήξεις όπως περίπτερα με σοκολάτες, churros, ψημένα κάστανα και ζαχαρωτά, για να απολαύσει κανείς τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα προϊόντα.

Πηγή: Μarca