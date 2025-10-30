«Νομίζει ότι είναι ο Γκουαρδιόλα»: Οι αλλαγές του Τσάμπι Αλόνσο που...διχάζουν τα αποδυτήρια της Ρεάλ

Ο Τσάμπι Αλόνσο διανύει επιτυχημένα τους πρώτους μήνες του στον πάγκο των Μαδριλένων, ωστόσο οι αλλαγές που έχει φέρει στο εσωτερικό της ομάδας δεν σχολιάζονται μόνο θετικά.

Έχοντας φτάσει περίπου στο 1/3 της σεζόν, το ξεκίνημα του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μόνο ως θετικό μπορεί να κριθεί. Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει την ομάδα του στην κορυφή της La Liga και στο +5 από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, την οποία νίκησε στο πρώτο του Clasico με 2-1 (26/10), ενώ μετράει και 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια Champions League.

Πίσω από όλα αυτά όμως φαίνεται πως υπάρχει «διχασμός» στα αποδυτήρια των Μαδριλένων, όπως τουλάχιστον επικαλείται δημοσίευμα του Athletic. Ουσιαστικά, αναφέρεται πως ορισμένες αλλαγές που έχει επιβάλλει ο Βάσκος τεχνικός, δεν έχουν «χτυπήσει» με το καλύτερο... μάτι στους αστέρες των «μερένγκχες».

Εξ' αρχής κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, ο Αλόνσο ξεκαθάρισε στους ποδοσφαιριστές του πως θα πρέπει να... τρέχουν περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν και τα όσα είχαν συνηθίσει επί Κάρλο Αντσελότι, και να συμμετέχουν το ίδιο ενεργά στο επιθετικό και το αμυντικό κομμάτι.

«Ο Τσάμπι προσπάθησε να εγγυηθεί περισσότερη πειθαρχία και τάξη στην καθημερινότητα, με έλεγχο των προγραμμάτων, περισσότερη δουλειά στο γυμναστήριο σε επίπεδο πρόληψης και ομαδικές και ατομικές βιντεοσκοπήσεις», αποκαλυψε μια πηγή που εμπλέκεται στην καθημερινή ζωή στο προπονητικό κέντρο της «βασίλισσας», εξέλιξη που έχει φέρει δυσαρέσκεια σε αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, ένα κοντινό πρόσωπο ενός παίκτη της Ρεάλ είπε χαρακτηριστικά στο Athletic πως «Νομίζει ότι είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά προς το παρόν είναι ο Τσάμπι», δείγμα της κατάστασης που επικρατεί στα ενδότερα του συλλόγου.

Τέλος, μια ακόμη αλλαγή που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, είναι το γεγονός πως ο Αλόνσο επιθυμεί την παρουσία μονάχα των μελών του σταφ και του προσωπικού στις προπονήσεις. Επί Αντσελότι, παρόντες ήταν μέλη των οικογενειών των ποδοσφαιριστών, αντζέντηδες, ακόμη και φίλοι των σταρ του κλαμπ.