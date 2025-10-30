Τα ισπανικά ΜΜΕ έχουν την εξήγηση πίσω από την... ξαφνική δημοσιοποίηση της είδησης πως ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα πρόκειται να αγοράσει την άλλοτε βίλα του Ζεράρ Πικέ.

Είτε για αγωνιστικούς, είτε για εξω-αγωνιστικούς λόγους, ο Λαμίν Γιαμάλ παραμένει σχεδόν καθημερινά πρώτο θέμα στα ισπανικά μέσα. Τις τελευταίες ημέρες, ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα απασχολεί τα ρεπορτάζ, καθώς φημολογείται έντονα πως πρόκειται να αγοράσει τη βίλα που προηγουμένως διέμενε ο Ζεράρ Πικέ μαζί με την αγαπημένη του, Σακίρα.

Ωστόσο, η είδηση αυτή προκάλεσε ερωτηματικά, με τους δημοσιογράφους να... σκαλίζουν την υπόθεση και να δίνουν εξήγηση γύρω από αυτή την πιθανή αγορά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λοιπόν, ο 18χρονος δεν νιώθει ασφάλεια στην οικεία που διαμένει τώρα, καθώς πριν από μερικές ημέρες ο ίδιος αντιλήφθηκε προσπάθεια παραβίασης, καλώντας άμεσα τις Αρχές.

Εν τέλει, προέκυψε πως απλώς ήταν... λάθος συναγερμός. Ωστόσο, ο Γιαμάλ δεν αισθάνεται άνετα μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, και γι' αυτό φέρεται να αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα, έχοντας πάντα και τη σύμφωνη γνώμη της Μπάρτσα.