Λαμίν Γιαμάλ: Έχει βάλει στο μάτι την πανάκριβη βίλα που έμενε η Σακίρα κι ο Πικέ
Ο Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει δική του μια από τις πιο γνωστές κατοικίες της ισπανικής showbiz, τη βίλα που κάποτε μοιράζονταν η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ.
Η πολυτελής κατοικία βρίσκεται σε προάστιο της Βαρκελώνης κι έγινε γνωστή μέσα από τη θρυλική ατάκα της Σακίρα στο τραγούδι της με τον Bizarrap: «Με άφησες με τη πεθερά μου για γειτόνισσα, τους δημοσιογράφους στην πόρτα και χρέη στην εφορία». Από τότε που η Κολομβιανή τραγουδίστρια μετακόμισε στο Μαϊάμι το 2023, το σπίτι έμεινε κενό μέχρι και σήμερα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El País», ο Γιαμάλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά της βίλας, η οποία κοστολογείται μεταξύ 11 και 14 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με το οικόπεδο και τις εγκαταστάσεις που θα συμπεριληφθούν. Το σχέδιό του είναι να τη μετατρέψει σε έναν χώρο προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή με χώρους προπόνησης, χαλάρωσης αλλά και απομόνωσης από τους παπαράτσι.
Η υπερ-πολυτελής κατοικία που χτίστηκε το 2012 διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα κινηματογράφου, στούντιο ηχογράφησης, αλλά και γήπεδο ποδοσφαίρου.
