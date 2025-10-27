Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός κίπερ της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα

Ο τερματοφύλακας «θρύλος» της Βαλένθια άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Δευτέρας (27/10) ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα, σε ηλικία 64 ετών, πάσχοντας εδώ και αρκετό διάστημα από ασθένεια.

Ο Βάσκος πορτιέρε ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 1982, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εδραιωθεί στην βασική εντεκάδα. Έμεινε δεύτερος, πίσω από τον Μιγκέλ Άνχελ, ωστόσο κατόρθωσε να κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο UEFA και ένα Λιγκ Καπ, πριν ενταχθεί στις «Νυχτερίδες».

Τη σεζόν 1989-1990 ήταν από τους πρωταγωνιστές, με τη Βαλένθια να τερματίζει 2η και τον ίδιο να κατακτά το τρόπαιο «Ζαμόρα», αφού είχε δεχθεί τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα.

Μετά το φινάλε της καριέρας του, το 1998, εργάστηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων, με τις «Νυχτερίδες» να του δίνουν την πρώτη ευκαιρία, και τον ίδιο να αναδεικνύεται σε κορυφαίο του είδους. Αποχώρησε μόνο για χάρη της Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ, τη σεζόν 2004 και το 2007 επέστρεψε «σπίτι» του, όπου δούλεψε μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα είχε αντίστοιχο ρόλο και στην Εθνική Ισπανίας (2008-2021).

Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español.



Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como… pic.twitter.com/l4imxAfFF5 October 27, 2025

«Εμείς στην Βαλένθια λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα, ενός θρύλου του συλλόγου μας και συμβόλου του ισπανικού ποδοσφαίρου. Θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, όπου κάποτε κέρδισε το Κύπελλο Ζαμόρα, συνέχισε να χτίζει τον θρύλο του και να αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι ως προπονητής τερματοφυλάκων.

Σε αυτόν τον ρόλο, έγινε επίσης πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του.

Θα μας λείψεις πολύ, φίλε μου.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».