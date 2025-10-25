Βαλένθια - Βιγιαρεάλ 0-2: Άλωσε το «Μεστάγια» και αναρριχήθηκε στην 3η θέση
Επέστρεψαν τα χαμόγελα στη Βιγιαρεάλ, η οποία πέρασε από το «Μεστάγια» επικρατώντας με 2-0 της Βαλένθια του Κάρλος Κορμπεράν, η οποία έμεινε για πέμπτη σερί αγωνιστική χωρίς νίκη και... φλερτάρει με τη ζώνη του υποβιβασμού. Τα Κίτρινο Υποβρύχιο σκαρφάλωσε στην 3η θέση της La Liga.
Σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, η Βιγιαρεάλ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 45' χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Μορένο. Τα τέρματα των φιλοξενούμενων διπλασίασε στο 57' ο Κομεσάνα μετά το... μπάχαλο στην άμυνα της Βαλένθια που δεν απομάρυνε την μπάλα με αποτέλεσμα γίνει το 0-2. Σκορ το οποίο δεν άλλαξε μέχρι το τελευταία σφύριγμα του ματς.
Η βαθμολογία της La Liga
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ξέσπασε ο Τέμπας μετά την ακύρωση της διεξαγωγής του Βιγιαρεάλ- Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι: «Χάθηκε η ευκαιρία να πάει μπροστα το ισπανικό ποδόσφαιρο»
- Champions League: Άστραψαν και βρόντηξαν Παρί και PSV, στο... ρελαντί η Μάντσεστερ Σίτι
- Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα: Ανατροπή στη La Liga, ακυρώθηκε η διεξαγωγή του ματς στο Μαϊάμι!