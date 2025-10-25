«Διπλό» στην έδρα της Βαλένθια πανηγύρισε η Βιγιαρεάλ (0-2) που με σκόρερ τους Μορένο και Κομεσάνα «βύθισε» κι άλλο την ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν.

Επέστρεψαν τα χαμόγελα στη Βιγιαρεάλ, η οποία πέρασε από το «Μεστάγια» επικρατώντας με 2-0 της Βαλένθια του Κάρλος Κορμπεράν, η οποία έμεινε για πέμπτη σερί αγωνιστική χωρίς νίκη και... φλερτάρει με τη ζώνη του υποβιβασμού. Τα Κίτρινο Υποβρύχιο σκαρφάλωσε στην 3η θέση της La Liga.

Σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, η Βιγιαρεάλ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 45' χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Μορένο. Τα τέρματα των φιλοξενούμενων διπλασίασε στο 57' ο Κομεσάνα μετά το... μπάχαλο στην άμυνα της Βαλένθια που δεν απομάρυνε την μπάλα με αποτέλεσμα γίνει το 0-2. Σκορ το οποίο δεν άλλαξε μέχρι το τελευταία σφύριγμα του ματς.