Δίχως νικητή έληξε η... ματσάρα, όπως εξελίχθηκε, μεταξύ της Τζιρόνα με τη Ρεάλ Οβιέδο (3-3) στο οποίο έβαλαν την υπογραφή τους τόσο ο Ουναΐ με γκολάρα εκτός περιοχής, όσο και ο Κάρμο που «λύτρωσε» τη νεοφώτιστη στο 90+7'.

Χέρι-χέρι στον... πάτο της La Liga συνεχίζουν Τζιρόνα και Ρεάλ Οβιέδο, αφού η ισοπαλία με 3-3 δεν βόλεψε τελικά καμία από τις δύο! Η νεοφώτιστη Οβιέδο προηγήθηκε με δύο τέρματα, ωστόσο με τη βοήθεια του Αζεντίν Ουναΐ η Τζιρόνα ισοφάρισε και γύρισε το ματς, προτού ο Νταβίντ Κάρμο φέρει την απόλυτη ισορροπία στο φινάλε του ματς!

Με τα τέρματα των Βίνας (38') και Ρόντον (57') η Οβιέδο πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, υπολόγιζε όμως χωρίς τον... ξενοδόχο. Ο Στουάνι μείωσε για τη Τζιρόνα στο 64' με πέναλτι, προτού ο Ουναΐ κάνει το 2-2 στο 83'. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού εξαπέλυσε μακρινό σουτ χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο γκλοκίπερ.

Azzedine Ounahi inscrit un nouveau 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 avec Gérone en championnat. 🇪🇸🤯pic.twitter.com/0xPDCtOBYl — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) October 25, 2025

Μπορεί το νέο εύστοχο πέναλτι του Στουάνι στο 90' να έφερε «τούμπα» τον αγώνα, ο Κάρμο ωστόσο «λύτρωσε» στο 90+7' την Οβιέδο ισοφαρίζοντας σε 3-3 με κοντινό σουτ. Για τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού, που παίζει φέτος δανεικός από την Νότιγχαμ στην Οβιέδο, αυτό ήταν το πρώτο του τέρμα στη σεζόν, ενώ για τον Ουναΐ το δεύτερο.