Η Σοσιεδάδ έκανε τη δουλειά από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Σεβίλλη, πήρε δύο φορές προβάδισμα και το διατήρησε μέχρι το φινάλε, με το 2-1 να της δίνει μεγάλη βαθμολογική «ανάσα».

Μετά την «βαριά» εντός έδρας ήττα από την Μαγιόρκα, η Σεβίλλη υποχρεώθηκε σε ακόμη ένα στραβοπάτημα, αυτή τη φορά απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ που νίκησε με 2-1 -μετά από έναν μήνα- και κατάφερε να «ξεκολλήσει» από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα παρέμεινε στην 9η θέση με 13 βαθμούς.

Η Σοσιεδάδ ήταν αυτή που προηγήθηκε στο 19ο λεπτό όταν ο Καρντόσο παραχώρησε πέναλτι κάνοντας χέρι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Οϊαρθάμπαλ που έστειλε την μπάλα από τη μία πλευρά και τον Βλαχοδήμο από την άλλη. Η απάντηση για την ομάδα του Αλμέιδα ήρθε ουσιαστικά στην πρώτη της ευκαιρία στο ματς. Από το φάουλ του Σουάζο στο 30', ο Γκούντελι εξαπέλυσε το μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε προτού καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1. Ωστόσο, η χαρά των Σεβιγιάνων δεν διήρκησε για πολύ, αφού μόλις έξι λεπτά μετά η Σοσιεδάδ απέκτησε ξανά προβάδισμα. Μάλιστα από πλάγιο της... Σεβίλλης, με τον Καρμόνα να «πουλάει» εύκολα την μπάλα έξω από την περιοχή, προτού ο Μέντεθ την μεταβιβάσει στον Οϊαρθάμπαλ που νίκησε για δεύτερη φορά τον Βλαχοδήμο. Ελάχιστες φάσεις προσέφερε το δεύτερο ημίχρονο, η Σεβίλλη είχε μεν την κατοχή, αλλά όχι και την ουσία, δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία των Βάσκων με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.