Ρεάλ Σοσιεδάδ - Σεβίλλη 2-1: Ο Οϊαρθάμπαλ υποχρέωσε τον Αλμέιδα σε δεύτερη σερί ήττα
Μετά την «βαριά» εντός έδρας ήττα από την Μαγιόρκα, η Σεβίλλη υποχρεώθηκε σε ακόμη ένα στραβοπάτημα, αυτή τη φορά απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ που νίκησε με 2-1 -μετά από έναν μήνα- και κατάφερε να «ξεκολλήσει» από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα παρέμεινε στην 9η θέση με 13 βαθμούς.
Η Σοσιεδάδ ήταν αυτή που προηγήθηκε στο 19ο λεπτό όταν ο Καρντόσο παραχώρησε πέναλτι κάνοντας χέρι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Οϊαρθάμπαλ που έστειλε την μπάλα από τη μία πλευρά και τον Βλαχοδήμο από την άλλη. Η απάντηση για την ομάδα του Αλμέιδα ήρθε ουσιαστικά στην πρώτη της ευκαιρία στο ματς. Από το φάουλ του Σουάζο στο 30', ο Γκούντελι εξαπέλυσε το μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε προτού καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1. Ωστόσο, η χαρά των Σεβιγιάνων δεν διήρκησε για πολύ, αφού μόλις έξι λεπτά μετά η Σοσιεδάδ απέκτησε ξανά προβάδισμα. Μάλιστα από πλάγιο της... Σεβίλλης, με τον Καρμόνα να «πουλάει» εύκολα την μπάλα έξω από την περιοχή, προτού ο Μέντεθ την μεταβιβάσει στον Οϊαρθάμπαλ που νίκησε για δεύτερη φορά τον Βλαχοδήμο. Ελάχιστες φάσεις προσέφερε το δεύτερο ημίχρονο, η Σεβίλλη είχε μεν την κατοχή, αλλά όχι και την ουσία, δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία των Βάσκων με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Η βαθμολογία της La Liga
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.