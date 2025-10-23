Μπαρτσελόνα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Τερ Στέγκεν τον Ιανουάριο
Βρίσκεται στα «πιτς» από τα τέλη Ιουλίου, όταν και υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση, έπειτα από ενοχλήσεις που είχε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Μπαρτσελόνα, και η επιστροφή του αναμένεται τον Δεκέμβριο, όταν πια θα έχει περάσει σχεδόν η μισή σεζόν.
Ωστόσο, ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν δεν υπολογίζεται από τον Χάνσι Φλικ για βασικός κάτω από τα δοκάρια των Καταλανών, αφού αυτή τη θέση -θα- έχει ο επίσης τραυματίας, Τζοάν Γκαρσία. Ο Γερμανός, που το καλοκαίρι είχε έντονη διαμάχη με την διοίκηση των «μπλαουγκράνα» αναφορικά με το αν θα συνέχιζε ή όχι στον σύλλογο, φαίνεται πως πλέον βλέπει τα πράγματα αλλιώς.
Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, τον οποίο επιβεβαιώνουν και τα ισπανικά μέσα, ο 33χρονος τερματοφύλακας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Μπάρτσα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, δείγμα ότι έχει αντιληφθεί πως θα έχει δεύτερο ρόλο. Όπως σημειώνεται, ακόμα και η περίπτωση δανεισμού είναι στο τραπέζι, με τον Τερ Στέγκεν σίγουρα να θέλει χρόνο συμμετοχής, ενόψει και του Μουντιάλ που έρχεται το καλοκαίρι.
🚨🔵🔴 As revealed last week, a transfer for Marc-André ter Stegen in the winter is possible and no longer ruled out.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 22, 2025
A loan move is also an option, with enquiries already made. His contract runs until 2028, top-class goalkeeper.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/l5sn3ZwFqm
