Η εξήγηση πίσω από την τρελή φωτογραφία του Μπέλινγχαμ: Πώς τα sumo squats τον έκαναν «ιπτάμενο»

Η viral φωτιογραφία με τον Τζουντ Μπέλινγχαμ να... πετάει με τα kettlebell έχει την εξήγησή της.

Μπορεί ο Τζουντ Μπέλινγχαμ να έχει μείνει στα... ρηχά την εφετινή σεζόν, έχοντας μόλις ένα γκολ και μία ασίστ στα φετινά ματς της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ απουσίαζε από τις κλήσεις του Τόμας Τούχελ στην τελευταία διακοπή. Ωστόσο, μία φωτογραφία ήταν αρκετή για να ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομά του — ευτυχώς για τον ίδιο, για καλό λόγο.

Πρόκειται, λοιπόν, για μία από τις προπονήσεις της «Βασίλισσας», στην οποία φαίνεται να έχει λάστιχα γυμναστικής στα πόδια του και να κρατάει ένα kettlebell. Είναι αυτή εδώ, η οποία, όπως μπορείτε να δείτε, έχει γίνει viral και του έχει δώσει τον τίτλο του «Flying Man», όπως έγραψε κάποιος στα σχόλια.

Τι άσκηση έκανε ο Μπέλινγχαμ

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς βλέποντάς την, η στάση του θύμιζε περισσότερο ακροβατικό παρά προπόνηση. Ωστόσο, πίσω της κρύβεται μία εξαιρετικά στοχευμένη άσκηση ενδυνάμωσης, σχεδιασμένη από το προπονητικό τιμ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Athletic, πρόκειται για μια παραλλαγή του sumo squat, γνωστή ως «flying man kettlebell exercise». Η άσκηση συνδυάζει πλειομετρική σύσπαση (plyometric contraction) με έκρηξη δύναμης και σταθερότητας, ενεργοποιώντας τους προσαγωγούς και τους τετρακέφαλους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ένα κλασικό squat. Οι ελαστικές αντιστάσεις δημιουργούν το λεγόμενο «stretch-shortening cycle», το οποίο βελτιώνει την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα των παικτών, δύο χαρακτηριστικά που ο Μπέλινγχαμ διαθέτει σε πολύ υψηλό βαθμό.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτελεί μέρος των νέων προπονητικών μεθόδων που εισήγαγε το τεχνικό επιτελείο του Τσάμπι Αλόνσο, όταν ανέλαβε τη Ρεάλ τον Μάιο. Στόχος είναι η αύξηση της δυναμικής ισορροπίας και της αντίδρασης σε μικρό χώρο, βασικά στοιχεία για τον σύγχρονο ποδοσφαιριστή.

Πόσω μάλλον όταν αυτός αγωνίζεται σε ένα κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.