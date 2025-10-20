Φορλάν: Στο νοσοκομείο με τρία σπασμένα πλευρά μετά από τραυματισμό σε αγώνα βετεράνων (vid)
Με απολογισμό δύο γκολ και τρία... σπασμένα πλευρά έληξε για τον Ντιέγκο Φορλάν ο ερασιτεχνικός αγώνας στον οποίο πήρε μέρος!
Ο Ουρουγουανός παλαίμαχος επιθετικός έχει έκδηλη αγάπη για το ποδόσφαιρο, το οποίο δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει στην άκρη παρά τα 46 του έτη. Για τον λόγο αυτό, αγωνίστηκε σε αναμέτρηση που έλαβε χώρα στην Ουρουγουάη, σε ένα πρωτάθλημα κατηγορίας άνω των 40 χρονών.
TREMENDO 👀😱 || 🤕🇺🇾 Diego Forlán, se fracturó tres costillas en un partido de fútbol
El jugador sufrió un golpe mientras jugaba el Clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay 🇺🇾
pic.twitter.com/VfGsszpzyN— Ecuagol (@ECUAGOL) October 20, 2025
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Φορλάν τραυματίστηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση που είχε με αντίπαλο παίκτη. Απόρροια του περιστατικού να σπάσει τρία πλευρά και να υποστεί μερικό κάταγμα στον θώρακα! Η πρώην επιθετικός των Ατλέτικο Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -μεταξύ άλλων- νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς πάντως η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία. Μάλιστα, αναμένεται να λάβει εξιτήριο την αύριο, Τρίτη (21/10).
Diego Forlán sufrió fractura de tres costillas y un pequeño neumotórax tras una caída en el clásico Old Boys vs Old Christians. Permanece internado. https://t.co/u4SHvD7P4N pic.twitter.com/br3lMhtJ8l— EL PAÍS (@elpaisuy) October 20, 2025
