Οπαδός τα «έψαλε» στον Αλμέιδα μετά την ήττα της Σεβίλλης από τη Μαγιόρκα: «Έπρεπε να του δώσουμε τον χώρο του για να ξεσπάσει ο άνθρωπος»
Η Σεβίλλη υποδέχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) τη Μαγιόρκα στα πλάισια της 9ης αγωνιστικής της La Liga με τους γηπεδούχους να ηττώνται με 1-3 παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί.
Ο Ματίας Αλμέιδα μετά τη λήξη της αναμέτρησης προσέγγισε έναν οπαδό της Σεβίλλης ο οποίος του εξέφρασε τα παράπονα του, με τον Αργεντίνο προπονητή να τον ακούει με προσοχή.
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο πρώην τεχνικός της «Ένωσης» κλήθηκε να απαντήσει στο περιστατικό που έλαβε χώρα με τον αγανακτισμένο οπαδό, υπογραμμίζοντας πως ο άνθρωπος έπραξε ορθά εκφράζοντας τα παράπονα του.
«Κατανοώ τον θυμό των φιλάθλων. Θα προσπαθήσω το σύνολό μου να είναι καλύτερο εν όψει συνέχειας», δήλωσε ο Αλμέιδα, αναγνωρίζοντας την μέτρια εικόνα που έδειξε η ομάδα του.
«Ακούω τα καλά και τα κακά. Ήταν θυμωμένος ο άνθρωπος, και με το δίκιο του. Έπρεπε να του δώσουμε τον χώρο του για να ξεσπάσει. Ο κύριος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του και πήγα κοντά του γιατί δεν χρειάζεται πάντα να πλησιάζεις όταν κερδίζεις, αλλά και όταν χάνεις. Ξεσπάσε με όλη του την ψυχή. Ελπίζω τώρα να είναι πιο ήρεμος. Είπε δύο αλήθειες. Του έδωσα δίκιο».
