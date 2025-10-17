Αλμέιδα: «Είμαι από τους λίγους προπονητές που νίκησαν την Μπαρτσελόνα και έμειναν ψύχραιμοι»
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για την La Liga, με την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα να υποδέχεται το Σάββατο (18/10) την Μαγιόρκα. Οι Σεβιγιάνοι θέλουν να συνεχίσουν με τα θετικά αποτελέσματα και να κάνουν τρεις τις συνεχόμενες νίκες τους.
Μάλιστα, πριν την διακοπή των πρωταθλημάτων, με το ευρύ 4-1 κατάφερε να «σκορπίσει» την Μπαρτσελόνα πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο Αλμέιδα διατήρησε χαμηλούς τους τόνους στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, κάνοντας λόγο για τίποτα περισσότερο από μία νίκη, τονίζοντας επίσης πως ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος.
«Κάθε νίκη σού δίνει χαρά, η τελευταία που κάναμε ήταν σπουδαία για πολλούς λόγους, αλλά ήταν απλώς ένα ματς. Είμαι ένας από τους λίγους προπονητές που αφού νίκησαν την Μπαρτσελόνα, δεν μίλησα σε κανέναν. Είναι τρεις βαθμοί και τίποτα περισσότερο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να παραμείνουμε ψύχραιμοι.
Θέλουμε να έχουμε τη δική μας ταυτότητα και να συνεχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς για να ανεβαίνουμε σιγά-σιγά βαθμολογικά. Ας ελπίσουμε ότι θα νικάμε κάθε παιχνίδι και θα είμαστε πάντα γεμάτοι με θετικότητα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ούτε την ήττα ούτε τη νίκη, πάντα στοχεύουμε στη νίκη. Το παιχνίδι με τη Μαγιόρκα θα είναι δύσκολο, όπως κάθε παιχνίδι», σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ.
