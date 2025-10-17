Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της El Mundo, οι «μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση κανόνων της FIFA, όσον αφορά τη μεταγραφή του Γάλλου από την Ατλέτικο, το 2019.

Ξανά στο προσκήνιο, ξανά για τους λάθος λόγους η Μπαρτσελόνα! Οι πρωταθλητές Ισπανίας που παλεύουν με νύχια και με δόντια να ισορροπήσουν τα οικονομικά τους, παράλληλα με την ανακατασκευή του «Καμπ Νόου», αντιμετωπίζουν νέους μπελάδες με... άρωμα παρελθόντος!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Mundo, οι Καταλανοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση κανονισμών της FIFA, σχετικά με τη μεταγραφή του Αντουάν Γκριεζμάν, πίσω στο 2019. Τότε, πλήρωσαν περί τα 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για να τον κάνουν δικό τους, με τον ίδιο να μετράει 102 συμμετοχές με 35 γκολ και 17 ασίστ σε δυο σεζόν, πριν επιστρέψει, αρχικά ως δανεικός και έπειτα για μόλις 22 εκατ. ευρώ στους «Ροχιμπλάνκος».

Ουσιαστικά η -τότε- διοίκηση Μπαρτομέου κατηγορείται για παράνομη προσέγγιση του Γάλλου στράικερ, που εκείνο το διάστημα είχε ενεργό συμβόλαιο με την Ατλέτικο, το οποίο είχε ισχύ μεγαλύτερη των έξι μηνών, διάστημα στο οποίο επιτρέπεται στους συλλόγους να διαπραγματεύονται με παίκτες ακόμη και αν ανήκουν σε άλλο κλαμπ.

#ÚltimaHora 🔴 El juez ve dos delitos en el fichaje de Griezmann por el Barcelona https://t.co/ajqGfU42LV — EL MUNDO (@elmundoes) October 16, 2025

Σημειώνεται δε πως για να μην τραβήξει το θέμα προς την Ισπανική Ομοσπονδία, η Μπάρτσα ήρθε σε συμφωνία να πληρώσει στους Μαδριλένους ένα ποσό των 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο έγιναν διάφορες... παρατυπίες και σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι δικαστές να εξετάζουν την περίπτωση λογιστικής απάτης.