Ο Σέρβος στράικερ επανέρχεται στο ρεπορτάζ των πρωταθλητών Ισπανίας, που φέρεται να έχουν βγει στην αγορά για την αντικατάσταση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο πρόσφατος τραυματισμός του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που πρόκειται να τον κρατήσει στα πιτς για 4-6 εβδομάδες, άρα και εκτός μάχης με τον Ολυμπιακό (21/10) για το Champions League, φαίνεται να βάζει σε σκέψεις τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο έμπειρος φορ έχει πατήσει τα 37 χρόνια ζωής.

Το συμβόλαιο του Πολωνού στράικερ με τους «μπλαουγκράνα» ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και ουδείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά, για το αν θα ανανεωθεί ή όχι η συνεργασία των δυο πλευρών. Το μόνο βέβαιο είναι, πως ο Ντέκο κα οι συνεργάτες του ρίχνουν ματιές στην αγορά των επιθετικών.

Έτσι, και σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς επανέρχεται στο προσκήνιο, αφού είχε απασχολήσει την Μπάρτσα και το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο Σέρβος, όπως και ο Λεβαντόφσκι, έχει συμβόλαιο με τη Γιουβέντους έως τον Ιούνιο του 2026 και προς το παρόν δεν υπάρχουν θετικές ενδείξεις όσον αφορά πιθανή ανανέωση, με τους Ιταλούς να γράφουν για ειλειμμένη απόφαση του 26χρονου να αποχωρήσει από το Τορίνο.

👀 Vlahovic reaparece como candidato para suplir a Lewandowski



📋 El goleador (26 años) acaba contrato con la Juventus de Turín a final de temporada y en Italia aseguran que los azulgranas lo tiene en la agenda para dar el relevo como '9'



✍️ @jbatalla7 https://t.co/Q2HT1nE8Wz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 16, 2025

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής είχε συνομιλίες με τον αθλητικό διευθυντή των Καταλανών, και, το προσεχές διάστημα πρόκειται να υπάρξει νέος κύκλος επαφών.