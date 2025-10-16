Σε αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή του Βινίσιους προχώρησαν οι πρώην κοπέλες του μετά από τον «θόρυβο» γύρω από το όνομα του Βραζιλάνου σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι ξανά στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες για λόγους που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο. Οι δύο πρώην κοπέλες του, Άνα Σίλβα και Βιρτζίνια Φονσέκα είναι εξίσου απογοητευμένες από τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και αποκάλυψαν λεπτομέρειες για την σχέση τους μαζί του και το ερωτικό τρίγωνο που προέκυψε μεταξύ τους.

Η Άνα Σίλβα, μοντέλο από την Βραζιλία είχε επικοινωνία με τον Βινίσιους αλλά δεν έμεινε ευχαριστημένη ούτε από τον χαρακτήρα του ούτε από τον τρόπο που την προσέγγισε καθώς σύμφωνα με την ίδια, ο διεθνής ποδοσφαιριστής σκέφτεται μόνο τις σεξουαλικές πράξεις και τίποτα άλλο.

Συγκεκριμένα δήλωσε «Ο Βινίσιους σκέφτεται μόνο το σεξ. Μου αρέσει να συζητάω όταν έχουμε κάτι να πούμε. Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος μου μιλάει συνέχεια για βρώμικα πράγματα, ξέρεις. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από το σεξ. Μόνο αυτό έχει στο μυαλό του. Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες του». Η Σίλβα ήταν αυτή που είχε κατηγορίσει τον Βραζιλιάνο για παράλληλη σχέση και ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε αυτήν και την Βιρτζίνια Φονσέκα.

🚨🗣️𝗡𝗘𝗪: Anna Silva (Brazilian model): "Vinicius only thinks about s*x. I told him that I'm Sapiosexual... I like to have conversations, I like having something to talk about."



"I don't like someone who just keeps talking about dirty stuff with me, you know? He can't hold a… pic.twitter.com/RoG0gzHElz October 9, 2025

Αναφορικά με την Βιρτζίνια Φονσέκα η οποία είχε ταξιδέψει για να τον δει και μάλιστα είχε παρεβρεθεί και στο «Μπερναμπέου», η ίδια έχοντας αντιληφθεί το ερωτικό τρίγωνο απογοητεύτηκε και ζήτησε εξηγήσεις αφού είδε τις συνομιλίες του Βινίσιους με την Άνα Σίλβα. Μάλιστα, φημολογείται ότι εκείνη την περίοδο υπήρξε και τρίτη γυναίκα στην ζωή του.

Ο Βραζιλιάνος απάντησε αναφορικά με την Βιρτζίνια Φονσέκα την οποία ισχυρίζεται πως εκτιμάει «δεν ήμασταν ακόμη επίσημα ζευγάρι, υπήρχε μια ειλικρινής σύνδεση» ενώ πρόσθεσε για την ίδια «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι υπήρξα απρόσεκτος, ότι δεν αντέδρασα με τον καλύτερο τρόπο και ότι την απογοήτευσα», έγραψε ο Βινίσιους. «Όλοι περνάμε στιγμές που μας κάνουν να σκεφτούμε και να ωριμάσουμε. Πρόσφατα βίωσα μια κατάσταση που με έκανε να αναλογιστώ και να αναγνωρίσω συμπεριφορές που δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που θέλω να είμαι ούτε τον τρόπο που θέλω να χτίζω τις σχέσεις μου.

Η Βιρτζίνια είναι μια υπέροχη γυναίκα, μια αξιοθαύμαστη μητέρα και ένα άτομο για το οποίο τρέφω τεράστια εκτίμηση και σεβασμό. Από τότε που γνωριστήκαμε, έχει έρθει τρεις φορές στη Μαδρίτη για να με δει, αφήνοντας πίσω την καθημερινότητά της, τις υποχρεώσεις και τη ζωή της, μόνο για να είναι μαζί μου. Γνώρισα μια αξιοπρόσεκτη μητέρα και μια καταπληκτική σύντροφο».

Κλείνοντας, ο Βινίσιους ζήτησε δημόσια συγγνώμη: «Θέλω να απολογηθώ δημόσια, με ανοιχτή καρδιά, γιατί κατάλαβα πως μια αληθινή σχέση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Από εδώ και πέρα, θέλω να ξεκινήσω από την αρχή — χωρίς ψέματα, χωρίς καβγάδες, χωρίς μάσκες. Με πολλή αγάπη, στοργή και σεβασμό».