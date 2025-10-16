Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι εδώ και δεκαετίες το απόλυτο αφεντικό των Μαδριλένων, ωστόσο αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει προσεχώς!

Από το 1902 όταν και ιδρύθηκε, μέχρι και σήμερα, 123 χρόνια μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει αποκλειστικά στα μέλη της, τους λεγόμενους socios, όπως αποκαλούνται στην Ισπανία. Είναι μια εκ των τεσσάρων ομάδων της La Liga που διοικείται με αυτόν τον τρόπο, με τις Μπαρτσελόνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Οσασούνα να συμπληρώνουν το... παζλ.

Ωστόσο, η δομή όσον αφορά τα διοικητικά του συλλόγου, δεν αποκλείεται να αλλάξει το προσεχές διάστημα. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Athletic, οι άνθρωποι της «βασίλισσας» σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μια ριζική αλλαγή. Ποια θα είναι αυτή; Να επιτρέψουν για πρώτη φορά στην ιστορία, την είσοδο επενδυτών, που θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές του κλαμπ.

Παρά το γεγονός πως τη σεζόν 2023-2024 η Ρεάλ κατέγραψε το ασύλληπτο ρεκόρ εσόδων, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξήγησε πως η αγορά όσον αφορά τις μεταγραφές έχει αλλάξει, αφού ολόκληρα... κράτη μπαίνουν πλέον πίσω από ομάδες. Έτσι, ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκχες» άφησε για πρώτη φορά ανοικτό το ενδεχόμενο «δημοψηφίσματος», σχετικά με την αλλαγή στη δομή που θα επιτρέψει την είσοδο επενδυτών.

Σύμφωνα με την πηγή, ο 78χρονος πρόεδρος της Ρεάλ πρόκειται να ανακοινώσει λεπτομέρειες κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης, που θα λάβει χώρα πριν τα τέλη Νοεμβρίου.

«Μια ιδέα που έχει ήδη συζητηθεί εσωτερικά θα έβλεπε τη Ρεάλ Μαδρίτης να χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο διαφορετικές «οντότητες», διαχωρίζοντας την ποδοσφαιρική πλευρά από την επιχειρηματική πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινωνικοί εταίροι θα εξακολουθούσαν τεχνικά να διατηρούν την ιδιοκτησία, ενώ οι επενδυτές θα προσκαλούνταν να αγοράσουν μετοχές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συλλόγου.

Το λεγόμενο μοντέλο 50+1, ο κανόνας ιδιοκτησίας της Bundesliga που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι τα μέλη διατηρούν πλειοψηφικό μερίδιο στους συλλόγους, έχει επίσης συζητηθεί τόσο εντός όσο και εκτός του Μπερναμπέου», γράφει χαρακtηριστικά το Athletic.