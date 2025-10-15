Σε νέες περιπέτειες φαίνεται πως μπλέκει ο Βινίσιους, καθώς κατηγορείται για διατάραξη κοινής ησυχίας στη Βραζιλία κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του.

Το πάρτι των 25 γενεθλίων του έβαλε σε νομικούς μπελάδες τον Βινίσιους! Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, για ακόμη μία φορά στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω του, εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (15/10), ο Βινίσιους έχει διωχθεί ποινικά στη Βραζιλία για φερόμενη διατάραξη κοινής ησυχίας κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε μεταξύ της 19ης και της 21ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γείτονας του Βραζιλιάνου τον κατήγγειλε στην αστυνομία, με αφορμή την δυνατή μουσική που κράτησε... ξάγρυπνη όλη τη γειτονιά! Παρά τις συστάσεις της αστυνομίας και την προσωρινή συμμόρφωση με τους κανόνες κοινής ησυχίας, το πάρτι συνεχίστηκε αμέσως μετά την αποχώρηση των Αρχών από την πολυτελή έπαυλη όπου πραγματοποιήθηκε η λαμπερή εκδήλωση.

Η προκαταρκτική διαδικασία της εν λόγω υπόθεσης αναμένεται να γίνει στις 6 Νοεμβρίου και όπως αναφέρει ο Νόμος στη Βραζιλία, η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται είτε με ποινή φυλάκισης (15 ημέρες έως τρεις μήνες) είτε με χρηματικό πρόστιμο.