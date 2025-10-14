Ο Μουνίρ Νασραουί τραυματίστηκε σοβαρά μετά από συμπλοκή στη Ματαρό. Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες και πώς μπλέκεται πλέον και ο ίδιος στην υπόθεση.

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουί, τον Αύγουστο του 2024 στη Ματαρό. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο πάρκινγκ του γηπέδου στο προάστιο Ροκαφόντα περιέγραψε βήμα προς βήμα όσα συνέβησαν, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για προμελετημένη επίθεση.

Ο Νασραουί τραυματίστηκε σοβαρά με τρεις μαχαιριές στο στήθος και στα πλευρά και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στις 14 Αυγούστου 2024 και αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Ωστόσο, σε μια απρόσμενη εξέλιξη, ο πατέρας του νεαρού σταρ της Μπαρτσελόνα κλήθηκε να καταθέσει πρόσφατα όχι ως θύμα, αλλά ως κατηγορούμενος, μετά από μήνυση των φερόμενων ως δραστών.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι επρόκειτο για «λάθος», καθώς ο ίδιος δέχθηκε γροθιά που του προκάλεσε κάταγμα στη μύτη, με αποτέλεσμα να δράσει αμυντικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία που επικαλείται η εφημερίδα «La Vanguardia», η επίθεση ήταν οργανωμένη. Οι φερόμενοι ως δράστες, δύο αδέλφια, ο πατέρας τους και ένας οικογενειακός φίλος, περίμεναν τον Νασραουί στο πάρκινγκ του γηπέδου.

Η αφορμή και η νύχτα της επίθεσης

Η αρχή του καβγά φέρεται να έγινε όταν ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ περπατούσε μόνος στην οδό «Frank Marsha» και δέχθηκε νερό από έναν τρίτο όροφο. Όπως αποδείχθηκε, ήταν ένα παιδί που έπαιζε με έναν κουβά. Η οικογένεια του παιδιού κατέβηκε στον δρόμο και ακολούθησε έντονος διάλογος. Ο Μουνίρ Νασραουί δήλωσε στην αστυνομία: «Δεν είναι κατάσταση αυτή. Περπατάω ήρεμα και μου πετάνε πράγματα. Ή θα το λύσουμε με καλό δικηγόρο, ή αλλιώς…». Αργότερα, φέρεται να συναντήθηκε με δύο φίλους του στη Βαρκελώνη και γύρισαν μαζί στο πάρκινγκ του γηπέδου. Εκεί σημειώθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με μάρτυρα, οι δράστες κρατούσαν από την αρχή μαχαίρι αυτοάμυνας και μια μεγάλη πέτρα. «Ο Μουνίρ άρχισε να τρέχει, εκείνος (με το μαχαίρι) τον ακολούθησε και τον μαχαίρωσε δύο ή τρεις φορές στο στήθος και στο πλάι».

Ένας από τους φίλους του Νασραουί κατέθεσε: «Ήθελαν να τον σκοτώσουν. Ένας κρατούσε μαχαίρι. Τον χτυπούσε σαν αγρίμι. Πήγαινε να τον τελειώσει».

Παρότι καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ο βασικός κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συνεχίζει να ισχυρίζεται πως εκείνος και η οικογένειά του ήταν τα πραγματικά θύματα της υπόθεσης.