Πέρυσι ήταν οι Coldplay, φέτος ο Εντ Σίραν αυτός που θα «κοσμεί» την φανέλα της Μπαρτσελόνα στην -καθιερωμένη- ειδική εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10).

Είναι πλέον κάτι σαν... παράδοση για την Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα, όπως έχουν συνηθίσει το κοινό τους τα τελευταία χρόνια, θα αγωνιστούν στο μεγάλο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη Κυριακή (26/10) με μία ξεχωριστή φανέλα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Spotify, το λογότυπο του οποίου εμφανίζεται στην μπροστινή όψη της φανέλας της ομάδας, η Μπαρτσελόνα φέτος ντύνει στα χρώματά της τον Εντ Σίραν. Το δέκατο άλμπουμ του δημοφιλούς καλλιτέχνη με τον τίτλο «Play», με κίτρινα γράμματα, θα αποτελέσει την φετινή πινελιά!

Με αυτόν τον τρόπο, ο Σίραν ακολουθεί τα... βήματα των έξι προηγούμενων καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί στη φανέλα της Μπαρτσελόνα, μεταξύ των οποίων οι Coldplay, The Rolling Stones και Drake.

Ed Sheeran joins the Barça squad. It's time to PLAY.

Barça x @spotify x @edsheeran ▶ pic.twitter.com/i2ulGwATDT — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

Special φανέλες περιορισμένης κυκλοφορίας

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, η συγκεκριμένη φανέλα αποτελεί ειδική έκδοση και τα κομμάτια θα είναι ελάχιστα, σε αντίθεση με την ζήτηση που αναμένεται τεράστια!

Στις 15 Οκτωβρίου, οι περιορισμένες εμφανίσεις θα είναι διαθέσιμες στο επίσημο online κατάστημα της Μπαρτσελόνα. Για πόσες μιλάμε; Μόνο 1.899 ειδικές φανέλες αναμένεται να πωληθούν και δεν αποκλείεται να επικρατήσει ο κακός χαμός, όπως είχε συμβεί και με τα λογότυπο των Coldplay δώδεκα μήνες πριν.

Βέβαια, αυτό που απασχολεί τους Μπλαουγκράνα έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Το θέμα φυσικά των τελευταίων ημερών είναι οι απουσίες με τις οποίες η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ, αφού μέρα με τη μέρα η λίστα μεγαλώνει με πιο πρόσφατα «θύματα» τους Ραφίνια και Λεβαντόφσκι.