Ο Ντε Γιονγκ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 και γίνεται ένας από τους μακροβιότερους ξένους παίκτες της Μπαρτσελόνα.

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Καμπ Νου» μέχρι το 2029, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ. Ο Ολλανδός μέσος, που πλέον μετρά πάνω από 260 συμμετοχές με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα, πρόκειται να συμπληρώσει μία ολόκληρη δεκαετία στο σύλλογο και γίνεται έτσι ένας από τους μακροβιότερους ξένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του κλαμπ.

Παράλληλα, η ρήτρα αποδέσμευσής του ορίστηκε στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 28χρονος μέσος ήρθε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2019 από τον Άγιαξ αντί 75 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τα σκαμπανευάσματα και τους τραυματισμούς του, ιδιαίτερα στην εποχή Φλικ έχει δώσει νέα πνοή στη μεσαία γραμμή της Μπαρτσελόνα, ενώ συχνά έχει συγκριθεί με θρύλους της ομάδας όπως οι Τσάβι και Ινιέστα.

Στο πρόσφατο παρελθόν ακούστηκαν φήμες για πιθανή αποχώρησή του, κυρίως λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που επικρατούσε στην ομάδα. Το 2022 είχε βρεθεί πολύ κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως εκείνος επέμεινε πως ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που είχε από παιδί.