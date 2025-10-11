Μετά την πρώτη, πλέον και η δεύτερη καταγγέλλουσα απέσυρε τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Ασένθιο της Ρεάλ Μαδρίτης για την υπόθεση διακίνησης βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.

Οι νομικές περιπέτειες στις οποίες είχε μπλέξει ο Ραούλ Ασένθιο φαίνεται πως θα έχουν αίσια κατάληξη για τον αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού και οι δύο καταγγέλλουσες για την υπόθεση στην οποία κατηγορείται απέσυραν τις κατηγορίες τους.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, η μία εκ των δύο γυναικών που ήταν ανήλικη όταν συνέβη το περιστατικό το 2023, ανέφερε στην κατάθεσή της πως «η συμπεριφορά του (Ασένθιο) ήταν διαφορετική από αυτή των άλλων κατηγορούμενων», δήλωση που αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή για την εξέλιξη της υπόθεσης. Πλέον και τα δύο θύματα απέσυραν πλήρως τις κατηγορίες τους και τώρα τον τελευταίο λόγο θα έχει η Εισαγγελία, η οποία είχε ζητήσει φυλάκιση 2,5 ετών για τον 22χρονο Ασένθιο.

Η δίκη θα συνεχιστεί και η Εισαγγελία θα αποφασίσει εάν θα επιμείνει ή θα αποσύρει τελικά την κατηγορία. Θυμίζουμε ότι η υπόθεση αφορά παραβίαση της ιδιωτικότητας και διανομή πορνογραφικού υλικού εις βάρος των γυναικών το 2023 και για την οποία κατηγορούνται επιπλέον τρεις παίκτες που αγωνίζονταν τότε στις ακαδημίες της Ρεάλ.