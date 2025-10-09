Πανέμορφη πρωτοβουλία από τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, καθώς παίκτες και προσωπικό υποδέχθηκαν στην προπόνηση την σύζυγο του Μαρκάο που κατάφερε να ξεπεράσει τον καρκίνο!

Αποθέωση για μια μαχήτρια της ζωής στο προπονητικό κέντρο της Σεβίλλης! Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα καλωσόρισε με ανοιχτές αγκάλες και εγκάρδιο χαμόγελο την σύζυγο του Μαρκάο, Πάμελα, η οποία κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο.

Σε μία συγκινητική στιγμή που εκτυλίχθηκε πριν την προπόνηση της ομάδας, η γυναίκα του 29χρονου ποδοσφαιριστή της Σεβίλλης επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο γνωρίζοντας καθολικό χειροκρότημα από πλευράς παικτών και τεχνικού επιτελείου, μεταξύ αυτών και του Αλμέιδα.

La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que ha superado el cáncer 🔔



💪🏽❤️ ¡Qué gran noticia, Pan Teixeira y @teixeira_marcao! pic.twitter.com/ifYYW7Rdgk — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 8, 2025

Πρώτος φυσικά την υποδέχθηκε ο σύζυγός της που την αγκάλιασε εμφανώς συγκινημένος, προτού η Πάμελα φωτογραφηθεί με την υπόλοιπη ομάδα και λάβει την φανέλα με το νούμερο «8». Η σύζυγος του Μαρκάο είχε γνωστοποιήσει δημόσια μέσα στο περασμένο καλοκαίρι την μάχη της με τον καρκίνο, τον οποίο ξεπέρασε μετά γενναίο αγώνα.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο της Σεβίλλης