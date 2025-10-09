Σεβίλλη: Οι παίκτες υποδέχθηκαν στην προπόνηση την σύζυγο του Μαρκάο, που βγήκε νικήτρια στη μάχη με τον καρκίνο (vid)
Αποθέωση για μια μαχήτρια της ζωής στο προπονητικό κέντρο της Σεβίλλης! Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα καλωσόρισε με ανοιχτές αγκάλες και εγκάρδιο χαμόγελο την σύζυγο του Μαρκάο, Πάμελα, η οποία κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο.
Σε μία συγκινητική στιγμή που εκτυλίχθηκε πριν την προπόνηση της ομάδας, η γυναίκα του 29χρονου ποδοσφαιριστή της Σεβίλλης επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο γνωρίζοντας καθολικό χειροκρότημα από πλευράς παικτών και τεχνικού επιτελείου, μεταξύ αυτών και του Αλμέιδα.
La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que ha superado el cáncer 🔔— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 8, 2025
💪🏽❤️ ¡Qué gran noticia, Pan Teixeira y @teixeira_marcao! pic.twitter.com/ifYYW7Rdgk
Πρώτος φυσικά την υποδέχθηκε ο σύζυγός της που την αγκάλιασε εμφανώς συγκινημένος, προτού η Πάμελα φωτογραφηθεί με την υπόλοιπη ομάδα και λάβει την φανέλα με το νούμερο «8». Η σύζυγος του Μαρκάο είχε γνωστοποιήσει δημόσια μέσα στο περασμένο καλοκαίρι την μάχη της με τον καρκίνο, τον οποίο ξεπέρασε μετά γενναίο αγώνα.
Δείτε το συγκινητικό βίντεο της Σεβίλλης
👏🏼🎁 El detalle de @teixeira_marcao y toda la plantilla tras haber superado el cáncer 💪🏽— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 9, 2025
¡Eres un ejemplo para todos, Pan! ❤️ pic.twitter.com/FiUoxY7wA0
