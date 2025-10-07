Στο... άρμα του Ματίας Αλμέιδα ανεβαίνουν πλέον και οι Ισπανοί, με τη MARCA να βγάζει το καπέλο στον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, που με τη δουλειά του έχει κάνει τη Σεβίλλη την ευχάριστη έκπληξη της La Liga μέχρι τώρα.

Υποκλίνονται στον Ματίας Αλμέιδα στην Ισπανία. Και όχι άδικα. Ο Αργεντινός τεχνικός αποχώρησε από την ΑΕΚ και βρήκε ξανά το χαμόγελό του στην Ανδαλουσία και τη Σεβίλλη, μεταμορφώνοντάς τη μέσα σε λίγο καιρό. Η σπουδαία νίκη με τεσσάρα απέναντι στην Μπαρτσελόνα ήταν το απόλυτο κερασάκι στην τούρτα για όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, αναλαμβάνοντας μια ομάδα που προερχόταν από τη χειρότερη σεζόν της ιστορίας της και πλέον ονειρεύεται ξανά.

Όλα αυτά «ανάγκασαν» τον ισπανικό Τύπο να αποθεώσει τον Ματίας Αλμέιδα, με τη MARCA ειδικά να του... βγάζει το καπέλο της. Το αφιέρωμά της με τίτλο «Ο παράγοντας Αλμέιδα ανασταίνει τη Σεβίλλη» έπαιξε ως κεντρικό θέμα στη μεγαλύτερη ιστοσελίδα της Ισπανίας.

Η MARCA τόνισε πως ο Αλμέιδα επικεντρώθηκε στις πτυχές της αθλητικότητας και της ψυχολογίας για να κάνει ξανά τη Σεβίλλη να πατήσει στα πόδια της. Όσον αφορά στο πρώτο κομμάτι, έγραψε τα καλύτερα για τον Γκουίντο Μπονίνι, τον γυμναστή του staff του Ματίας που ήταν και στην ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας πως η δουλειά του είναι εξαιρετικά σημαντική για την υλοποίηση του στυλ ποδοσφαίρου του Αλμέιδα.

Για τον Αργεντινό τεχνικό έγραψε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά στον ψυχολογικό παράγοντα, ο Αλμέιδα έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό μιας Σεβίλλης που ένιωθε να κατακλύζεται από την πίεση του περιβάλλοντος και την ανάγκη για επιτυχία. Κάθε του ομιλία είναι ένα μάθημα ζωής, κέρδισε γρήγορα τόσο τους ανθρώπους εντός της ομάδας όσο και τους εξωτερικούς παρατηρητές. Εκτός από την αποκατάσταση της αυτοεκτίμησης των παικτών του, έχει επαναφέρει και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Σεβίλλης, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κάθε επόμενο αγώνα με χαρά».

«Η προσέγγισή του δεν κάνει καμία έκπτωση στη δέσμευση, την ένταση ή το μαχητικό πνεύμα, αρετές που ταιριάζουν απόλυτα με το συναίσθημα των φιλάθλων του, οι οποίοι ήδη αναφέρονται στον Πελάδο ως τον ηγέτη τους» και «Μπόρεσε να μεταδώσει χαρά στους οπαδούς της Σεβίλλης, άλλαξε τις ζωές τους μέσα σε τρεις μήνες», ήταν μερικά ακόμα από τα χαρακτηριστικά αποθεωτικά αποσπάσματος του αφιερώματος της MARCA.

Αξιοσημείωτο επίσης το ότι η ισπανική ιστοσελίδα εγκωμίασε και τον Αντόνιο Κορδόν. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής - με σύντομο και άδοξο πέρασμα από τον Ολυμπιακό - έκανε εξαιρετικές επιλογές στο μεταγραφικό παζάρι, ήταν αυτός που έφερε τον Αλμέιδα στην Ανδαλουσία και πιστώνεται και ο ίδιος μερίδιο της εξαιρετικής αρχής της Σεβίλλης φέτος.