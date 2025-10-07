Πώς ο Αλμέιδα πώρωσε τους παίκτες του πριν την Μπάρτσελόνα: «Όταν παίζεις με καρδιά και αρχ@@@α δεν υπάρχει αντίπαλος»

Ο Ματίας Αλμέιδα έδωσε μία καθοριστική ομιλία στους παίκτες της Σεβίλλης, πριν βγουν από τα αποδυτήρια και συνθλίψουν την Μπαρτσελόνα με 4-1.

Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της La Liga, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Μπαρτσελόνα και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Οι Ανδαλουσιάνοι κατάφεραν να σημειώσουν τέσσερα γκολ απέναντι στους Μπλαουγκράνα και παράλληλα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», μία επιτυχία που φέρει την υπογραφή του άλλοτε τεχνικού της ΑΕΚ, ο οποίος είχε τον τρόπο να δώσει κίνητρο στουτς παίκτες του.

Μετά την ευρεία νίκη τους στο πρωτάθλημα, στα social media κυκλοφόρησε βίντεο που απεικονίζει τον Αργεντινό τεχνικό να μιλά στους ποδοσφαιριστές τους, ενισχύοντάς τους την πίστη ότι μπορούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά απέναντι στο σύνολο του Χάνσι Φλικ.

«Είμαστε οι εκλεκτοί για να είμαστε εδώ σε αυτή τη στιγμή. Θέλω να απολαύσετε το παιχνίδι, αλλά να έχετε και πίστη. Δεν τους έχουμε κερδίσει εδώ και 10 χρόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό. Μπορούμε να το σπάσουμε αυτό το σερί. Να το σπάσουμε και να φτιάξουμε το δρόμο μας. Δεν είναι τελικός, δεν είναι καθοριστικός αγώνας, είναι όμως περηφάνια. Όταν παίζεις με αυτό (σ.σ. χτυπά το στήθος του στο μέρος της καρδιάς) και όταν παίζεις με αυτά (σ.σ. πιάνει τα γεννητικά του όργανα), δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Πάμε να τους νικήσουμε!», είπε χαρακτηριστικά ο Πελάδο.