Ο Ματίας Αλμέιδα υπέγραψε μια ιστορική νίκη για τη Σεβίλλη απέναντι στην Μπαρτσελόνα (4-1), αποδεικνύοντας πως το πλάνο, οι σωστές τακτικές επιλογές και η εμψύχωση των παικτών του αποδίδουν καρπούς.

Η Σεβίλλη κατάφερε να προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής La Liga, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με το εντυπωσιακό 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν». Αν και για πολλούς φαινόταν αδιανόητο ότι οι Σεβιγιάνοι θα νικούσαν την πρωτοπόρο και αήττητη Μπάρτσα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα όχι μόνο πανηγύρισε μία νίκη που δεν είχε χαρεί στο σπίτι της εδώ και δέκα χρόνια, αλλά το έκανε με τρόπο εμφατικό.

Το γκολ του πρώην παίκτη των Καταλανών, Αλέξις Σάντσες, από την άσπρη βούλα, άνοιξε το δρόμο προς αυτόν τον θρίαμβο, ενώ τα τέρματα των Ίσαακ Ρομέρο, Χοσέ Καρμόνα και Ακορ Άνταμς ολοκλήρωσαν αυτήν την πανηγυρική εμφάνιση της Σεβίλλης στην έδρα της.

Ο Πελάδο, μετά το ματς, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τα όσα έκαναν οι παίκτες του. «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη, γιατί χρειαζόταν να κερδίσουμε στο σπίτι μας. Δεν είχαμε νικήσει τη Μπαρτσελόνα εδώ και 10 χρόνια και υπήρχε μία διστακτικότητα», τόνισε αρχικά πριν δηλώσει ότι ήταν ένα παιχνίδι που απόλαυσε άκρως. Άλλωστε, ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ είπε πως δεν ήθελε να εξαντληθεί το 90λεπτο!

4-1 - Sevilla have recorded their heaviest win over Barcelona in all competitions at Ramón Sánchez-Pizjuán ever (the biggest, away & home, since a 4-0 defeat in April 1951 under Campanal). Dance. #SevillaBarça 🚜 pic.twitter.com/nZCgyDl4zu — OptaJose (@OptaJose) October 5, 2025

Η τακτική προσέγγιση του Αλμέιδα ήταν αναμφίβολα αποτελεσματική. Η Σεβίλλη έπαιξε πολύ καλή άμυνα, κλείνοντας τους χώρους πίσω από την αμυντική της γραμμή αναγκάζοντας την Μπαρτσελόνα να παίζει από τα πλάγια και να αποφεύγει το κάθετο παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκαν όμως και τα κενά στην άμυνα των Μπλαουγκράνα για να «χτυπήσουν» στην αντεπίθεση. Χαρακτηριστικά, το δεύτερο γκολ προήλθε από ασίστ του Ρούμπεν Βάργκας σε έναν χώρο που άφησε η Μπαρτσελόνα ακάλυπτο, ενώ το τέταρτο τέρμα ήρθε από μία ακόμη αντεπίθεση όπου εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την ολιγωρία της στα μετόπισθεν.

Το ρεκόρ του Μεντιλίμπαρ που έχει ισοφαρίσει

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Opta, η Σεβίλλη είναι η ομάδα στις πέντε κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ από αντεπιθέσεις αυτή τη σεζόν, με πέντε από τα 15 τέρματα να προέρχονται με αυτόν τον τρόπο (33%).

5 - @SevillaFC_ENG are the team in Europe's Top 5 Leagues to have scored the most goals after fast breaks this season (five of their 15 total goals have come this way, a 33% of percentage). Little-tractor 🚜.#Sevilla ❤🤍 pic.twitter.com/0DSV685cLM — OptaJose (@OptaJose) October 6, 2025

Ο Ματίας Αλμέιδα, από την πλευρά του, συνεχίζει να θέλει να χτίσει ένα σύνολο που θα έχει συνέπεια τόσο εντός όσο κι εκτός έδρας. Στο παρελθόν, η Σεβίλλη είχε καταγράψει τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες μόνο στο τέλος της σεζόν 2022-23 υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, κάτι που πλέον έχε κάνει και ο Πελάδο. Επιπλέον, δύο συνεχόμενες νίκες είχε ακριβώς πριν από ένα χρόνο με τον Κίκε Σάντσες Φλόρες.

Ο πρώην κόουτς της ΑΕΚ ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιούλιο. Μέχρι στιγμής σε οκτώ αγώνες μετρά τρεις ήττες και παρά το ότι δεν ξεκίνησε με το δεξί στη La Liga φέτος (ήττα από Αθλέτικ Μπιλμπάο και Χετάφε στις πρώτες αγωνιστικές) έχει καταφέρει να εμφυσήσει στους παίκτες του την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να κοντράρουν στα ίσα ομάδες όπως αυτή του Χάνσι Φλικ. Πέρα από το τακτικό κομμάτι, ο Αργεντινός τεχνικός δίνει έμφαση και στο ψυχολογικό σκέλος, ζητώντας απο τους παίκτες του να παραμένουν συγκεντρωμένοι απολαμβάνοντας το... ταξίδι κι όχι μόνο τις νίκες.

Η φράση που έβαλε... φυτίλι στους παίκτες του

Στο 4-1 επί της Μπαρτσελόνα δε, μία παρέμβασή του ήταν καίρια για την αλλαγή της ψυχολογίας των παικτών του. Μετά το 1-0 και εκμεταλλευόμενος το ολιγόλεπτο cooling break, ο Ματίας Αλμέιδα θέλησε να δώσει έξτρα κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του. Τους συγκέντρωσε γύρω του και όπως ακούστηκε και στη μετάδοση, είπε για τον μπακ της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Μαρτίν:

«Ξαναμπείτε στο παιχνίδι, ξέρετε τι σχεδιάζουμε. Εκμεταλλευτείτε το ότι έχει δεχτεί κάρτα, να τον προκαλέσουμε να πάρει και δεύτερη. Πάσα, επιστροφή και προώθηση της μπάλας. Πάσα-επιστροφή και φύγατε. Τελειώστε τον, πρέπει να τον τελειώσετε!»