Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα διέσυρε την Μπαρτσελόνα με 4-1. Ο Βλαχοδήμος ήταν πρωταγωνιστής και οι άνθρωποι της ομάδας δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την εμφάνισή του.

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ήταν καταιγιστική απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν των «μπλαουγκράνα» με 4-1 για την όγδοη αγωνιστική της La Liga και ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν πρωταγωνιστής.

Ο Βλαχοδήμος νίκησε τον Ράσφορντ σε τετ-α-τετ στο 43', τους Πέδρι και Έρικ Γκαρθία στο 64', τον Μπάρτζι στο 82' ενώ αποσόβησε και το γκολ από τον Λεβαντόφσκι με το άστοχο πέναλτι του Πολωνού. Έκανε συνολικά 7 επεμβάσεις και δέχτηκε μόλις ένα τέρμα, με τον δείκτη του αναμενόμενου γκολ να είναι στο 2.79!

Οι Σεβιγιάνοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την εμφάνιση αυτή του Βλαχοδήμου και μέσω social media τον τίμησαν με την φοβερή ατάκα «θα του έδινα ακόμα και τα κλειδιά του σπιτιού μου».