Ο Βόιτσεχ Σέζνι έγινε viral στα social media λόγω της αντίδρασής του στο τρίτο γκολ που δέχθηκε από τη Σεβίλλη.

Η Μπαρτσελόνα υπέστη μία βαριά ήττα με 4-1 από τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», την πρώτη εκεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Η έκπληξη ήταν μεγάλη όχι μόνο για τους οπαδούς, αλλά και για τους ίδιους τους παίκτες, που φάνηκαν να μην πιστεύουν το πώς διαμορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα.

Αυτό το αποδεικνύει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Βόιτσεχ Σέζνι. Στο 90ό λεπτό, όταν η Σεβίλλη πέτυχε το τρίτο της γκολ, ο Πολωνός φάνηκε να... χαμογελάει ενώ έβλεπε την μπάλα να κυλά προς τα δίχτυα.

Η αντίδρασή του, που πιθανότατα ήταν σαρκαστική, σχολιάστηκε έντονα από τους φιλάθλους των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ασυνήθιστη, ενώ μερικοί έκαναν λόγο για μία αντίδραση που δείχνει έλλειψη σοβαρότητας από μεριάς του.

Οι εικόνες με το μειδίαμα του Πολωνού γκολκίπερ έγιναν γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως την αντίδρασή του.