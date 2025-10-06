Σέζνι: Η επική αντίδρασή του μετά το 3ο γκολ της Σεβίλλης, που δίχασε τα social media
Η Μπαρτσελόνα υπέστη μία βαριά ήττα με 4-1 από τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», την πρώτη εκεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Η έκπληξη ήταν μεγάλη όχι μόνο για τους οπαδούς, αλλά και για τους ίδιους τους παίκτες, που φάνηκαν να μην πιστεύουν το πώς διαμορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτό το αποδεικνύει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Βόιτσεχ Σέζνι. Στο 90ό λεπτό, όταν η Σεβίλλη πέτυχε το τρίτο της γκολ, ο Πολωνός φάνηκε να... χαμογελάει ενώ έβλεπε την μπάλα να κυλά προς τα δίχτυα.
Δείτε ΕπίσηςΑλμέιδα για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα: «Είναι μία από εκείνες τις μέρες που δε θέλεις να τελειώσουν»
Η αντίδρασή του, που πιθανότατα ήταν σαρκαστική, σχολιάστηκε έντονα από τους φιλάθλους των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ασυνήθιστη, ενώ μερικοί έκαναν λόγο για μία αντίδραση που δείχνει έλλειψη σοβαρότητας από μεριάς του.
Οι εικόνες με το μειδίαμα του Πολωνού γκολκίπερ έγιναν γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως την αντίδρασή του.
Ce regard de Wojciech Szczęsny sur le troisième but encaissé par le FC Barcelone face au FC Séville cet après-midi. 😅 pic.twitter.com/tSQEjMmLnS— Foot Mercato (@footmercato) October 5, 2025
La cara de Szczesny???? 😂😂😂 pic.twitter.com/hT3UDsYNoh— MT2 (@madrid_total2) October 5, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αλμέιδα για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα: «Είναι μία από εκείνες τις μέρες που δε θέλεις να τελειώσουν»
- Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα 4-1: Αλμέιδα και Βλαχοδήμος την έριξαν με κρότο από την κορυφή!
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε τα ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν, Πόρτο - Μπενφίκα και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης