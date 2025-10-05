Αλαβές, Παλαιστίνη: Συγκλονιστική διαμαρτυρία των οπαδών της για τη Γάζα με ματωμένα μωρά!

Ιάσονας Θεριός
Αλαβές - Παλαιστίνη

Με συγκλονιστικά «σκηνικά» και αναφορά στον Πάμπλο Πικάσο, οι οπαδοί της Αλαβές έδειξαν τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό.

Το ποδόσφαιρο δεν κρατά το στόμα του κλειστό, τα γήπεδα κάθε εβδομάδα γεμίζουν με πανό, συνθήματα, κάθε λογής μηνύματα για την παύση της γενοκτονίας στη Γάζα.

Όμως η αλήθεια είναι πως τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό που ετοίμασαν οι οπαδοί της Αλαβές, που διαμαρτυρήθηκαν με ξεχωριστό τρόπο κατά του Ισραήλ και δήλωσαν εκκωφαντικά τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό.

Πριν τον αγώνα κόντρα στην Έλτσε για τη La Liga, οι οπαδοί της εμφανίστηκαν στις κερκίδες με ματωμένες κούκλες μωρών και παλαιστινιακά μαντήλια στα κεφάλια τους, αλλά και τεράστια πανό κατά της γενοκτονίας. Το ένα από αυτά είχε το μήνυμα «+20.000 δολοφονημένα παιδιά», το άλλο έγραφε «Σταματήστε τη Γενοκτονία - Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και το το τελευταίο ήταν μια αποτύπωση της περίφημης Guernica του Πάμπλο Πικάσο στα χρώματα της Παλαιστίνης. Το πασίγνωστο έργο τέχνης του Ισπανού ζωγράφου θεωρείται ο πιο δυνατός αντιπολεμικός πίνακας ζωγραφικής και οι Βάσκοι τον απέδωσαν σε μαύρο, άσπρο, κόκκινο και πράσινο, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

