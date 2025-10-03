Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει ζητήσει από τους παίκτες του να φτάνουν νωρίς στην προπόνηση, ωστόσο δεν τηρούν όλοι τους κανόνες του κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπη με τη Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga (4/10), με τη Βασίλισσα να θέλει να συνεχίσει το απόλυτο στο πρωτάθλημα απέναντι στα Υποβρύχια που έχουν κάνει ένα εξίσου καλό ξεκίνημα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνέπεια των παικτών του στην προπόνηση και τους ζητά να είναι τυπικοί χωρίς να αργούν. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός έχει θέσει ως κανόνα το να φτάνουν όλοι στο «Βαλντεμπέμπας» το πολύ μία ώρα πριν τις 11:00, όταν ξεκινά η προετοιμασία τους.

Ο φακός της «AS» κατέγραψε όσους ήταν συνεπείς και όσους άργησαν στην πιο πρόσφατη προπόνηση της Ρεάλ, με τον ίδιο τον Τσάμπι να καταφθάνει φυσικά πρώτος στις 8:30 το πρωί. Από τους παίκτες πιο νωρίς έφτασε ο Γκονσάλο Γκαρσία (9:00), οριακά ήταν ο Βινίσιους που έφτασε στις 10:59, ενώ πιο καθυστερημένα από όλους αφίχθη ο Αρντά Γκιουλέρ (10:04).