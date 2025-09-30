Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα της Ιβηρικής, οι «νυχτερίδες» κατέθεσαν μήνυση εις βάρος της γνωστής πλατφόρμας streaming, με αφορμή το ντοκιμαντέρ για τον Βινίσιους.

Είτε κάνει κάτι, είτε όχι, ο Βινίσιους Ζούριορ το τελευταίο διάστημα απασχολεί τα media με τον αρνητικό τρόπο. Αυτή τη φορά, ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στο επίκεντρο των ΜΜΕ, εξαιτίας του... ντοκιμαντέρ του στο Netflix με τίτλο ''Baila, Vini''.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, το οποίο εμπεριέχει πληροφορίες και από την As, η Βαλένθια κατέθεσε μήνυση εις βάρος της παγκοσμίου φήμης πλατφόρμας streaming ταινιών και σειρών, εξαιτίας της προβολής φιλάθλων της ομάδας στις εξέδρες. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί οικονομική αποζημίωση για παραβίαση του δικαιώματός προβολής, αφού ζήτησε δημόσια διόρθωση που δεν έγινε ποτέ.

Τα στιγμιότυπα προέρχονται από το ματς της 21ης Μαϊου του 2023, ανάμεσα στις «νυχτερίδες» και την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μεστάγια», όπου οπαδοί των γηπεδούχων φέρεται να έκαναν ρατσιστική επίθεση στον Βραζιλιάνο, αποκαλώντας τον «μαϊμού». Ωστόσο, ο σύλλογος ισχυρίζεται πως οι υπότιτλοι που εμφανίζονται σε διάφορα βίντεο στα social media είναι ψευδείς, καθώς ο κόσμος φώναζε «ηλίθιε» προς το πρόσωπο του Βινίσους.

🦇 #ValenciaCF



👨🏽‍⚖️ El @valenciacf ha presentado recientemente una demanda contra la plataforma @NetflixES y la productora del documental de Vinicius Jr.



💵 El club pide una indemnización por una intromisión ilegítima al derecho al honor.



➕ Además, se exige rectificar el…

Θυμίζουμε ότι η Βαλένθια εντόπισε γρήγορα τρεις οπαδούς που εμπλέκονταν σε ρατσιστική επίθεση, οι οποίοι αργότερα καταδικάστηκαν σε οκτώ μήνες φυλάκιση και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δύο χρόνια.