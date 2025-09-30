Ντέκο: «Ο ατζέντης του Νίκο Γουίλιαμς μας προσέγγισε, εμείς δεν τον κυνηγήσαμε ποτέ»
Η περίπτωσή του μας απασχόλησε έντονα το περασμένο καλοκαίρι, με τα ρεπορτάζ που ανέφεραν το όνομά του να είναι καθημερινά και σε πολλαπλή βάση. Μέχρι και την 4η Ιουλίου, όταν έσκασε η «βόμβα» της ανανέωσής του. Ο Νίκο Γουίλιαμς, που φέρεται να ήταν πρωταρχικός μεταγραφικός στόχος τόσο της Μπαρτσελόνα όσο και της Μπάγερν Μονάχου, τους... ξέρανε όλους, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο έως το 2035!
Οι Καταλανοί δεδομένα προσπάθησαν να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι του 2024, όμως αυτό που ολοκληρώθηκε πριν περίπου έναν μήνα, φαίνεται πως δεν ασχολήθηκαν πραγματικά με την περίπτωσή του. Ή τουλάχιστον, δεν κατέβαλαν τόση μεγάλη προσπάθεια να τον πάρουν στη Βαρκελώνη, όση ανέδειξαν τα δημοσιεύματα. Τα παραπάνω είναι συμπέρασμα όσων ανέφερε ο Ντέκο.
Ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα» μίλησε σε γνωστό ισπανικό ΜΜΕ για την περίπτωση του νεαρού winger, ανατρέποντας τα πάντα, αφού τόνισε πως ο ατζέντης του παίκτη ήταν αυτός που προσέγγισε πολλές φορές την Μπάρτσα, η οποία ποτέ πραγματικά δεν τον «κυνήγησε». Μάλιστα, έδωσε και... συμβουλή προς τους Βάσκους, να έχουν προσοχή τον μάνατζερ του Νίκο και τις κινήσεις του.
«Δεν κυνηγήσαμε ποτέ τον Νίκο Γουίλιαμς. Ο ατζέντης του ήταν αυτός που μας προσέγγισε πολλές φορές, όχι εμείς που τον κυνηγήσαμε. Θα έπρεπε να ρωτήσουν τον ατζέντη του. Δεν ήταν καν ακριβώς το προφίλ που ψάχναμε, αλλά επειδή μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές, όταν προσφέρεται ένας κορυφαίος παίκτης σαν αυτόν, πρέπει να ακούσεις», είπε ο άλλοτε άσος των γηπέδων.
🚨 Barça director Deco: “We never chased Nico Williams. It was his agent who approached us multiple times, not us going after him”.
“Athletic Club should ask his agent. He wasn’t even exactly the profile we were looking for… you just have to listen”, told @mundodeportivo. pic.twitter.com/5ESXQg4YPw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2025
