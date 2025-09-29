Η κακοκαιρία που πλήττει την Βαλένθια οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης Βαλένθια - Ρεάλ Οβιέδο που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (29/9, 22:00).

Η αποψινή αναμέτρηση μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Οβιέδο στο «Μεστάγια» (29/9, 22:00), με την οποία θα έπεφτε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της La Liga, αναβλήθηκε.

Τις τελευταίες ώρες, έχει ηχήσει κόκκινος συναγερμός στην Βαλένθια εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την πόλη, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην οριστική αναβολή του αγώνα για να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος, αφού σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 25.000μ οπαδοί των Νυχτερίδων μετακινούνται από τα περίχωρα προς την πόλη και το «Μεστάγια».

Λόγω του ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν συμμετέχει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η νέα ημερομηνία για την διεξαγωγή του αναβληθέντος παιχνιδιού βρέθηκε άμεσα και ορίστηκε για αύριο Τρίτη (30/9, 21:00)