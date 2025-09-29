La Liga: Αναβολή στο Βαλένθια - Ρεάλ Οβιέδο λόγω έντονης βροχόπτωσης
Η αποψινή αναμέτρηση μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Οβιέδο στο «Μεστάγια» (29/9, 22:00), με την οποία θα έπεφτε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της La Liga, αναβλήθηκε.
Τις τελευταίες ώρες, έχει ηχήσει κόκκινος συναγερμός στην Βαλένθια εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την πόλη, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην οριστική αναβολή του αγώνα για να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος, αφού σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 25.000μ οπαδοί των Νυχτερίδων μετακινούνται από τα περίχωρα προς την πόλη και το «Μεστάγια».
Λόγω του ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν συμμετέχει φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η νέα ημερομηνία για την διεξαγωγή του αναβληθέντος παιχνιδιού βρέθηκε άμεσα και ορίστηκε για αύριο Τρίτη (30/9, 21:00)
⛈️⛈️⛈️ Suspendido el Valencia Oviedo por el temporal— MARCA (@marca) September 29, 2025
⚽ El partido que debía disputarse esta lunes 29 de septiembre a las 21:00 horas en Mestalla se aplaza por la alerta roja decretada en Valencia
✍️ Te lo cuenta @D_pico_ 👇 https://t.co/mHcBcRoDHq
