Η Μπαρτσελόνα υπέφερε για ένα ημίχρονο, όμως με δυο αμυντικούς να ντύνονται σκόρερ και τον Λεβαντόφσκι να βρίσκει τη λύση σε κρίσιμο σημείο δραπέτευσε με 3-1 από την έδρα της Οβιέδο.

Μπορεί να έχει κλείσει τα 37, μπορεί να μην έχει πλέον τις αντοχές να ξεκινάει σε κάθε παιχνίδι του Χάνσι Φλικ, όμως την τέχνη του γκολ ακόμα τη διδάσκει όσο λίγοι... Σε ένα σημείο όπου η Μπαρτσελόνα έδειχνε να παιδεύεται στην έδρα της αξιόμαχης Οβιέδο, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι - συνεπικουρούμενος από δυο σκόρερ αμυντικούς - υπέγραψε την ανατροπή και την απόδραση των Μπλαουγκράνα που με το τελικό 3-1 παρέμειναν στο κατόπι της πρωτοπόρου Ρεάλ από το -2.

Μέχρι το λυτρωτικό β΄μέρος ωστόσο οι Καταλανοί δεν είχαν πολλά στοιχεία να κρατήσουν από τον αγώνα. Η Μπαρτσελόνα άλλωστε άργησε να μπει στον ρυθμό του αγώνα κι έπειτα από ένα νωθρό πρώτο δεκάλεπτο απείλησε για πρώτη φορά στο 11΄με σκαστό του Ράσφορντ που εξουδετέρωσε ο Εσκαντέλ. Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν κι ένα δεκάλεπτο αργότερα, όταν ο Άγγλος δοκίμασε ξανά να τεστάρει τον γκολκίπερ της Οβιέδο με τεχνικό σουτ έξω από την περιοχή, όμως και πάλι ο Ισπανός είχε την απάντηση.

Στο 24΄η Οβιέδο έδωσε προειδοποίηση για ό,τι θα ακολουθούσε με προβολή του Ροντόν από θέση βολής που έδιωξε σωτήρια ο Έρικ Γκαρθία, όμως ενδιάμεσα η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να είχε κάνει πρώτη τη ζημιά. Στο 32΄συγκεκριμένα ο Ραφίνια δοκίμασε ένα αιφνιδιάσει τον Εσκαντέλ με μακρινό, συρτό σουτ που τράνταξε το κάθετο στο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά ο Εσκαντέλ είχε την απάντηση στο σουτ του Αραούχο.

Και στιγμές αργότερα οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν... Ο Ζοάν Γκαρθία βγήκε από την περιοχή του για να καθαρίσει μια βαθιά μπαλιά, όμως πανικοβλήθηκε κι έδωσε πάσα στον... Αλμπέρτο Ρέινα που με σουτάρα λίγο μπροστά από το κέντρο βρήκε δίχτυα για το 1-0 (33΄). Η Μπαρτσελόνα όφειλε να ανεβάσει στροφές στο β΄μέρος και τελικά κατάφερε να φέρει στα ίσα το ματς στο 56΄, όταν έπειτα από ενστικτώδη επέμβαση του Εσκαντέλ στο γυριστό του Φεράν Τόρες, ο Έρικ Γκαρθία πήρε το ριμπάουντ κι εκτέλεσε κενό τέρμα για το 1-1.

Δυο κεφαλιές από Λεβαντόφσκι κι Αραούχο έκριναν τη νίκη

Δευτερόλεπτα μετά ο γκολκίπερ της Οβιέδο είπε όχι με τα πόδια στον Ραφίνια για την ανατροπή, με την Οβιέδο να ανακτά την συγκέντρωσή της και να απωθεί τους διψασμένους Μπλαουγκράνα. Ο Χάνσι Φλικ χρειαζόταν έναν επιθετικό με οξεία όσφρηση για το γκολ, έριξε στον αγώνα τον Λεβαντόφσκι και πέντε λεπτά αργότερα δικαιώθηκε απόλυτα.

Στο 70΄συγκεκριμένα ο Ντε Γιονγκ έκανε γλυκιά σέντρα στην περιοχή και ο Λεβαντόφσκι με τρομερή καρφωτή κεφαλιά βρήκε δίχτυα με τη βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ξεμύτησαν από το δικό τους μισό του γηπέδου, αλλά το φινάλε είχε χρώμα... Μπλαουγκράνα. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Αραούχο με σκαστή κεφαλιά έκανε το 3-1 στο 88΄κι αφού ο Ζοάν Γκαρθία στιγμές αργότερα γλίτωσε τη Μπάρτσα σε τετ-α-τετ, κλείδωσε και την τρίτη νίκη σερί στη La Liga.

Οβιέδο (Βέλικο Παούνοβιτς): Εσκαντέλ, Αχιάδο, Μπαϊγί, Κάρμο, Αλασάνε, Χασάν (65΄Σιμπό), Σαϊρά (65΄Φόρες), Ρέινα (76΄Μπρέκαλο), Ντεντόνκερ, Ρονδόν, Σάντι Καθόρλα (65΄Ίλιτς)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κασάδο (46΄Ντε Γιόνγκ), Πέδρι, Ντάνι Όλμο, Ράσφορντ, Ραφίνια (65΄Λεβαντόφσκι), Φεράν Τόρες

Πετάει ψηλά η Έλτσε με buzzer-beater

Στα υψηλά στρώματα της La Liga παραμένει η Έλτσε που έφυγε με βαθμό από την Παμπλόνα χάρη στο 1-1 με την Οσασούνα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μουνιόθ στο 10΄, όμως η Έλτσε - παίζοντας με δέκα παίκτες από το 70΄εξαιτίας της αποβολής του Σαράμπια - ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και ανέβηκε στην 6η θέση του πρωταθλήματος.