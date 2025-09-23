Σημαντικό μερίδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται πως θέλει να αγοράσει η Apollo Global Management, αμερικανική επενδυτική εταιρεία.

Εξελίξεις στα ιδιοκτησιακά της Ατλέτικο Μαδρίτης! Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, το αμερικανικό fund Apollo Global Management ενδιαφέρεται να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του συλλόγου.

Μάλιστα, η διοίκηση των Ροχιμπλάνκος και οι τρέχοντες μέτοχοι της ομάδας έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική εταιρεία. Πηγές αναφέρουν ότι η Apollo θέλει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Ατλέτικο, κάτι που φαίνεται πάντως να μην είναι τόσο απλό. Το πιο πιθανό είναι να πωληθεί μέρος των μετοχών της Ατλέτικο, αλλά ακόμη δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία.

Η εταιρεία Atletico HoldCo ελέγχει σήμερα περίπου τα 2/3 των μετοχών της ισπανικής ομάδας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στην Ares Management (34%) και ο στον πρόεδρο της Ατλέτικο από το 2002, Ενρίκε Κερέθο (15%).