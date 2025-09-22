Kopa Trophy: Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε ο νεότερος κορυφαίος παίκτης στον κόσμο
Το πρώτο βραβείο στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας ανήκει στον Λαμίν Γιαμάλ! Σε ηλικία 18 ετών ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα παρέλαβε το Kopa Trophy και αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 ετών. Ένα βραβείο σαν... ορεκτικό για τον Γιαμάλ, ο οποίος ορέγεται το μεγάλο βραβείο της βραδιάς: Τη Χρυσή Μπάλα! Μαζί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ άλλωστε θεωρείται ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του κορυφαίου ατομικού βραβείου για το 2025.
Στη δεύτερη θέση να σημειώσουμε πως ακολούθησε ο Ντεζιρέ Ντουέ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Ζοάο Νέβες. Κατά σειρά ακολούθησαν τα ονόματα των Εστεβάο, Κέναν Γιλντίζ, Νταν Χάουσεν, Πάου Κουμπαρσί, Ροδρίγο Μόρα, Αγιούμπ Μπουαντί και Μάιλς Λουίς Σκέλι για την πρώτη δεκάδα.
LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy
Here is the 2025 Kopa Trophy full ranking!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
1️⃣ Yamal Lamine
2️⃣ Désiré Doué
3️⃣ Joao Neves
4️⃣ Estevao
5️⃣ Kenan Yildiz
6️⃣ Dean Huijsen
7️⃣ Pau Cubarsi
8️⃣ Rodrigo Mora
9️⃣ Ayyoub Bouaddi
9️⃣ Myles Lewis-Skelly#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/pYRe4DltsF
