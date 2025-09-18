Ο Ραούλ Ασένθιο και τρεις ακόμα νεαροί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης θα δικαστούν για την υπόθεση διακίνησης βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου.

Στην τελική φάση της δικαστικής της διερεύνησης μπαίνει η υπόθεση που αφορά τον Ραούλ Ασένθιο και τρείς νεαρούς παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Το Δικαστήριο της Γκραν Κανάρια, αποφάσισε το άνοιγμα της κύριας διαδικασίας για την εμπλοκή που φέρεται να έχουν στη βιντεοσκόπηση και τη διανομή υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Ο νεαρος αμυντικός της Βασίλισσας θα καθίσει στο εδώλιο, ενώ πλέον έρχεται αντιμέτωπος με φυλάκιση 2μιση ετών για όσα έχουν απαγγελθεί σε βάρος του. Η Εισαγγελία σχημάτισε ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες που σχετίζονται με παραβίαση της ιδιωτικότητας και διανομή πορνογραφικού υλικού δύο γυναικών, με τη μία μάλιστα να είναι ανήλικη.

Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε σε παραλιακό μαγαζί στο νότιο τμήμα του νησιού τον Ιούνιο του 2023.

Στους κατηγορούμενους έχει επιβληθεί καταβολή εγγύησης. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα τρεις εξ αυτών πρέπει να καταβάλουν από 20.000 ευρώ, ενώ ο τέταρτος, στον οποίο αποδίδεται μικρότερη κατηγορία, καλείται να πληρώσει 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται και η δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων.