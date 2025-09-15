Μπαρτσελόνα: Ο λόγος που ο Ραφίνια δεν ξεκίνησε βασικός στο Μπαρτσελόνα-Βαλένθια και έμεινε στον πάγκο
Η Μπαρτσελόνα τη Κυριακή το βράδυ (14/09) διέλυσε τη Βαλένθια με το εκκωφαντικό 6-0 και έδειξε ότι παρά το στραβοπάτημα της προηγούμενη αγωνιστικής κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-1) συνεχίζει αγέρωχη τη πορεία της.
Οι Φερμίν Λόπεθ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Ραφίνια σκόραραν από μία «ντοπίετα», με τους τελευταίους δύο μάλιστα να έρχονται στο παιχνίδι ως αλλαγή. Ο Πολωνός δεν ξεκίνησε βασικός για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Ραφίνια έχασε τη θέση του από την αρχική 11άδα λόγω τιμωρίας.
Η τιμωρία του Ραφίνια
Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό «RAC1» ο Βραζιλιάνος υποτίθεται ότι θα συμπεριλαμβανόταν στην αρχική ενδεκάδα για τον αγώνα των «μπλαουγκράνα» εναντίον της Βαλένθια. Ωστόσο, ο Φλικ τον άφησε στον πάγκο ως τιμωρία και επέλεξε να ξεκινήσει στη θέση του τον Ράσφορντ.
Ο λόγος της τιμωρίας αφορούσε το ότι ο Ραφίνια έφθασε αργοπορημένος στη τελευταία προπόνηση της Μπάρτσα και έτσι έχασε το προνόμιο να ξεκινήσει βασικός.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γερμανός τεχνικός των Καταλανών τιμωρεί παίκτες επειδή αργούν στις προπονήσεις. Ο Κούντε την περασμένη σεζόν είχε λάβει πολλές τέτοιες τιμωρίες εξαιτίας της αργοπορίας του, ενώ και ο Ινάκι Πένια είχε δεχθεί κατά καιρούς παρόμοια ποινή.
‼️ Explicat a @EsportsRAC1 🎙️ Marta Ramon
Flick castiga Raphinha amb la suplència per haver arribat tard a la sessió d'activació. Havia de ser titular.#frac1 pic.twitter.com/6Lh4USQxwV
— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 14, 2025
