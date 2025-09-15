Ρεάλ Μαδρίτης: Τι θα περιλαμβάνει ο φάκελος διαμαρτυρίας προς την FIFA για τη διαιτησία στη La Liga
«Θύελλα» αντιδράσεων έχει σηκώσει στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης η διαιτησία του Χεσούς Χιλ Μανθάνο, στο πρόσφατο (13/9) εκτός έδρας παιχνίδι της «βασίλισσας» στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μπορεί η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πέρασε με 1-2 από το «Σαν Σεμπαστιάν» και να έκανε το 4/4 στη La Liga, ωστόσο η αποβολή του Ντιν Χάουσεν καθώς και η γενικότερη στάση του Μανθάνο έφεραν τους ανθρώπους της ομάδας στα όριά τους.
Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου διέρρευσε πως οι «μερένγκχες» θα ετοιμάσουν φάκελο διαμαρτυρίας προς τη FIFA, αναφερόμενη στην κακή διαιτησία της ισπανικής λίγκας. Ωστόσο, με νέο δημοσίευμά της, η AS αποκαλύπτει ακριβώς το τι θα περιλαμβάνει αυτός ο φάκελος.
Σύγκριση με Μπαρτσελόνα και... Νεγκρέιρα!
Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, εκπρόσωποι των Μαδριλένων θα παρουσιάσουν τα στοιχεία στους αυτοπροσώπως. Δεδομένα από αγώνες, στατιστικά, αλλά και σύγκριση του «ρεκόρ» των κόκκινων καρτών μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα θα είναι μερικά από τα όσα θα αναλυθούν.
Πέραν αυτού όμως, θα επανέλθει και η υπόθεση Νεγκρέιρα συμπεριλαμβανομένου ενός ρεπορτάζ που αναφέρει λεπτομερώς ότι «Ο Νεγκρέιρα συνέστησε στην Μπαρτσελόνα να «φροντίζει» τον Μανθάνο λόγω των δυνατοτήτων του». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επίσης μια ονομαστική λίστα με όλους τους ενεργούς διαιτητές που είχαν σχέση με τον Νεγκρέιρα ή τον γιο του.
Επιπλέον, θα γίνεται ακόμη μια σύγκριση με τους «μπλαουγκράνα» που θα παρουσιάζει παρόμοιες φάσεις που έτυχαν διαφορετικής αντιμετώπισης από τους διαιτητές.
🚨 Clubs that have benefited the most from red cards in La Liga in the 21st century. Barcelona's opponents have received 65 red cards more, while Real Madrid have 2 red cards more than their opponents.— Madrid Universal (@MadridUniversal) September 14, 2025
In the Champions League, Real Madrid's opponents have 13 red cards more while… pic.twitter.com/pr8Sp9LKeU
