Γνωστό ισπανικό μέσο αποκαλύπτει τα στοιχεία που αναμένεται να στείλει στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η «βασίλισσα», διαμαρτυρόμενη για την διαιτησία στη La Liga.

«Θύελλα» αντιδράσεων έχει σηκώσει στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης η διαιτησία του Χεσούς Χιλ Μανθάνο, στο πρόσφατο (13/9) εκτός έδρας παιχνίδι της «βασίλισσας» στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μπορεί η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πέρασε με 1-2 από το «Σαν Σεμπαστιάν» και να έκανε το 4/4 στη La Liga, ωστόσο η αποβολή του Ντιν Χάουσεν καθώς και η γενικότερη στάση του Μανθάνο έφεραν τους ανθρώπους της ομάδας στα όριά τους.

Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου διέρρευσε πως οι «μερένγκχες» θα ετοιμάσουν φάκελο διαμαρτυρίας προς τη FIFA, αναφερόμενη στην κακή διαιτησία της ισπανικής λίγκας. Ωστόσο, με νέο δημοσίευμά της, η AS αποκαλύπτει ακριβώς το τι θα περιλαμβάνει αυτός ο φάκελος.

Σύγκριση με Μπαρτσελόνα και... Νεγκρέιρα!

Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, εκπρόσωποι των Μαδριλένων θα παρουσιάσουν τα στοιχεία στους αυτοπροσώπως. Δεδομένα από αγώνες, στατιστικά, αλλά και σύγκριση του «ρεκόρ» των κόκκινων καρτών μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα θα είναι μερικά από τα όσα θα αναλυθούν.

Πέραν αυτού όμως, θα επανέλθει και η υπόθεση Νεγκρέιρα συμπεριλαμβανομένου ενός ρεπορτάζ που αναφέρει λεπτομερώς ότι «Ο Νεγκρέιρα συνέστησε στην Μπαρτσελόνα να «φροντίζει» τον Μανθάνο λόγω των δυνατοτήτων του». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επίσης μια ονομαστική λίστα με όλους τους ενεργούς διαιτητές που είχαν σχέση με τον Νεγκρέιρα ή τον γιο του.

Επιπλέον, θα γίνεται ακόμη μια σύγκριση με τους «μπλαουγκράνα» που θα παρουσιάζει παρόμοιες φάσεις που έτυχαν διαφορετικής αντιμετώπισης από τους διαιτητές.