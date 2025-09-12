Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Λαμίν Γιαμάλ σε ισπανικό podcast και έκανε μία ανασκόπηση της μέχρι τώρα καριέρας του, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα προσωπικό γεγονός που τον στιγμάτισε.

Καλεσμένος στο ισπανικό podcast «Resonancia de Corazón» βρέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ, όπου μίλησε για την προσωπική του ζωή, τα παιδικά του χρόνια, αλλά και για το πάρτι γενεθλίων του που προκάλεσε αρκετό θόρυβο στην Ισπανία.

«Η ζωή μου πλέον έχει αλλάξει από κάθε άποψη. Παλιότερα, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα: Μπορούσα να βγω για ποτά με τους φίλους μου, αλλά τώρα δεν μπορώ. Θυμάμαι την προετοιμασία αυτό το καλοκαίρι στην Κορέα, την Ιαπωνία, την Κίνα. Ήταν αδύνατο να πάω κάπου, αλλά είμαι χαρούμενος».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η στήριξη της μητέρας του

Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα είπε ότι τώρα αισθάνεται την ευθύνη να ξεπληρώσει όσους τον στήριξαν στις πιο δύσκολες στιγμές, και κυρίως τη μητέρα του.

«Η μητέρα μου δεν μπορούσε να είναι ποτέ πολύ μαζί μου λόγω δουλειάς, αλλά πάντα μου ετοίμαζε δείπνο όταν γύριζε σπίτι το βράδυ. Θυμάμαι ότι μου αγόρασε το PlayStation 4, το οποίο, για μένα εκείνη την εποχή, ήταν τα πάντα»

«Προέρχομαι από ένα διαμέρισμα όπου η κουζίνα και η κρεβατοκάμαρα ήταν στο ίδιο μέρος, οπότε όταν έβγαλα κάποια λεφτά αυτό που ήθελα να κάνω είναι να αγοράσω ένα σπίτι για να μένουν η μητέρα και ο μικρός μου αδερφός. Ρώτησα τη μητέρα μου σε ποια περιοχή το ήθελε και διάλεξε η ίδια το σπίτι. Έχει όλα όσα θα μπορούσα να επιθυμήσω. Για μένα, είναι η βασίλισσά μου. είναι ότι αγαπώ περισσότερο στο κόσμο», είπε.

«Βλέπω ότι ο αδερφός μου μπορεί να έχει την παιδική ηλικία που θα ήθελα εγώ, και αυτό είναι που με κάνει πιο ευτυχισμένο. Βλέπω τον πατέρα μου και τη γιαγιά μου να χαλαρώνουν στα σπίτια τους. Είναι όλα όσα θα μπορούσε να ευχηθεί ένα παιδί », πρόσθεσε.

Το ταξίδι από το Μαρόκο και οι δυσκολίες της οικογένειας του

Σε άλλο κομμάτι της συνέντευξης ο Λαμίν μίλησε με συγκινητικό τρόπο για την ιστορία της οικογένειάς του που ήρθαν στην Ισπανία ως μετανάστες, ξεκινώντας από το ταξίδι της γιαγιάς του από το Μαρόκο.

«Η γιαγιά μου μπήκε κρυφά στο λεωφορείο από το Μαρόκο και κατάφερε να φτάσει στο Ματαρό. Άρχισε να εργάζεται τριπλό βάρδιες για να μπορέσει να έρθει ο πατέρας μου επειδή έμενε στο Μαρόκο, και όταν η γιαγιά μου έβγαλε κάποια χρήματα, πλήρωσε μια γυναίκα για να φέρει τον πατέρα μου και την αδερφή του, οι οποίοι ήρθαν όταν ήταν 3 ετών»

Ο τραυματισμός του πατέρα του και το γεγονός που τον στιγμάτισε

Ο 18χρόνος εξτρέμ μίλησε επίσης και για το γεγονός που τον στιγμάτισε περισσότερο απ' όλα, την οδυνηρή στιγμή που ο πατέρας του μαχαιρώθηκε.

«Ήμουν στο αυτοκίνητο με τον ξάδερφο μου. Είχα ενεργοποιημένο το CarPlay, το οποίο συνδέει το τηλέφωνό σου με τα ηχεία, και μία άλλη ξαδέρφη μου, που ήταν στο Μαρόκο, με πήρε τηλέφωνο. Και με ρώτησε: "Είσαι μόνος;" Και άρχισε να μου το λέει. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βγω από το αυτοκίνητο και να προσπαθήσω να πάω στον σιδηροδρομικό σταθμό για να πάω στο Ματαρό. Φαντάσου να είναι ένα παιδί μόλις 16 ετών και να ακούς ότι ο πατέρας σου έχει μαχαιρωθεί. Προσπάθησα να μπω στο τρένο, αλλά ο ξάδερφός μου δεν με άφησε»

«Του είπα να με πάει στο Ματαρό αλλιώς δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ, αλλά δεν με άφησε. Με κλείδωσε στο σπίτι και προσπάθησα να φύγω. Ήταν μια δύσκολη περίοδος και την επόμενη μέρα είχα προπόνηση. Τότε ο μπαμπάς μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ήταν καλά και να μείνω ήρεμος. Πήγα να τον δω στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα που ήταν καλύτερα», πρόσθεσε.

Το πάρτι γενεθλίων και η κριτική που δέχεται

Τέλος, ο Γιαμάλ αναφέρθηκε και στη προσωπική του ζωή, αλλά και στο περίφημο πάρτι ενηλικίωσης που έγινε το θέμα του καλοκαιριού.

«Δεν ήμουν θυμωμένος. Τελικά, προσπάθησαν να τον δυσφημίσουν με πολλούς τρόπους, αλλά δε το κατάφεραν. Τις μέρες πριν από το πάρτι γενεθλίων μου, μια γυναίκα βγήκε λέγοντας ψέματα σχετικά με ότι εγώ επέλεξα κορίτσια με συγκεκριμένες διαστάσεις και σωματική διάπλαση».

«Δεν έβγαζε νόημα. Δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας για μένα. Το έχω συνηθίσει. Δεν έχετε δει ποτέ άλλους 18χρονους να πηγαίνουν σε πάρτι ή να έχουν κοπέλα;», κατέληξε.