Παρά το γραφειοκρατικό κόλλημα που προέκυψε στο φινάλε των μεταγραφών, η FIFA άναψε το πράσινο φως για τη μεταγραφή του Αϊμερίκ Λαπόρτ στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Πέρασε από... χίλια κύματα, αλλά τελικά η μεταγραφή του Αϊμερίκ Λαπόρτ στην Αθλέτικ Μπιλμπάο θα ολοκληρωθεί! Οι Βάσκοι πάσχιζαν όλο το καλοκαίρι για να καταλήξουν σε συμφωνία με την Αλ Νασρ κι όταν τελικά τα κατάφεραν στο... παρά ένα των μεταγραφών, όλα πήγαν να τιναχτούν στον αέρα λόγω του πέρας της προθεσμίας.

Οι Σαουδάραβες συγκεκριμένα δεν πρόλαβαν να κατοχυρώσουν ορισμένα έγγραφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής στη FIFA εντός του επιτρεπτού χρόνο και για ένα διάστημα παρουσιάστηκε κόλλημα γύρω από τη μεταγραφή. Παρόλα αυτά, μετά από επίμονες προσπάθειες της Μπιλμπάο η επιστροφή του Λαπόρτ στη La Liga θα πραγματοποιηθεί.

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία θεωρεί πλέον έγκυρη τη μεταγραφή μιας και όλες οι πλευρές είχαν ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία, η οποία δεν κατοχυρώθηκε στα αρχεία της UEFA εντός της προθεσμίας λόγω ενός σφάλματος από την Αλ Νασρ ενώ περνούσε τα έγγραφα στην αρμόδια πλατφόρμα.

Μετά από μέρες... γραφειοκρατικού μπελά η Μπιλμπάο κατάφερε να πείσει τη FIFA πως η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια παρατυπία από την πλευρά της, με αποτέλεσμα στη Ζυρίχη να κάνουν ένα βήμα πίσω και να ανάψουν το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Από την πλευρά του Ισπανός αμυντικός έχει συμφωνήσει με τους Βάσκους για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, επιστρέφοντας στην ομάδα που τον ανέδειξε μετά την φυγή του το 2018 για τη Μάντσεστερ Σίτι.