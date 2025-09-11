Μπέλινγκχαμ: «Μεγάλωσα ως οπαδός της Γιουνάιτεντ, αν το θέλει ο Θεός, μπορεί να συμβεί»

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έριξε «βόμβα» σε συνέντευξη που παραχώρησε, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους της Γιουνάιτεντ.

Μια πολύ σημαντική ατάκα για το... μέλλον έδωσε ο Τζούντ Μπέλινγκχαμ, σε συνέντευξη που παραχώρησε προ ημερών. Ο Άγγλος μέσος που είναι έτοιμος για την 3η του χρονιά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αρχικά ρωτήθηκε για τη μετακίνησή του στην Ισπανία.

Εξήγησε πως δεν ήταν μια εύκολη κατάσταση, ωστόσο προσαρμόστηκε γρήγορα και ήδη έχει αγαπήσει τη Μαδρίτη. Πάντως, η «δήλωση-φωτιά» ήρθε στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν υπάρχει πιθανότητα επιστροφής στην Αγγλία.

Τότε ο 22χρονος αποκάλυψε πως μικρός μεγάλωσε ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και... ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, εννοώντας πως δεν είναι απίθανο να φορέσει τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων». Λόγια που φυσικά σκόρπισαν ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ.