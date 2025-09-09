Η ημέρα για την απονομή της Χρυσής Μπάλας πλησιάζει, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να απέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την λαμπρή τελετή του Παρισιού.

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες και πιο συγκεκριμένα σε 14 ημέρες, στο Theatre du Chatelet του Παρισιού θα πραγματοποιηθεί η λαμπρή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Η περυσινή ήταν η τελετή της... ανατροπής, αφού μόλις μερικές ώρες πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας διέρρευσε πως ο Ρόδρι και όχι ο Βινίσιους θα ήταν ο νικητής του βραβείου για το 2024, κάτι που επιβεβαιώθηκε και επίσημα το βράδυ εκείνης της ημέρας. Ως εκ τούτου, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποφασίσει να μην δώσει το «παρών» την τελευταία στιγμή και η Βασίλισσα δεν ταξίδεψε στο Παρίσι προκαλώντας αντιδράσεις και κριτική για τη στάση της.

Πάντως, όπως αναφέρει η «Marca», η Ρεάλ ετοιμάζεται για νέο... μποϊκοτάζ και τη φετινή χρονιά! Οι άνθρωποι της Ρεάλ συναντήθηκαν με τους διοργανωτές της Χρυσής Μπάλας χωρίς όμως να προκύψει «λευκός καπνός», με τον ισπανικό σύλλογο να μην έχει ακόμη καταλάβει τον λόγο που ανατράπηκε το αποτέλεσμα πριν από έναν περίπου χρόνο.

Όπως προκύπτει από την «Marca», ουδείς επρόκειτο να εκπροσωπήσει τη Ρεάλ στην φετινή απονομή που θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, μιας και η «φωτιά» που άναψε τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους δεν έχει σβήσει ακόμη.